Инфляция в России за первую неделю года ускорилась до 0,6%

За первую неделю 2022 года с 1 по 10 января цены в России выросли на 0,56%. Об этом 12 января сообщается в материалах Росстата. Больше всех за период подорожали огурцы — сразу на 7%.
Инфляцию снова подталкивают вверх овощи. За неделю новогодних праздников огурцы подорожали на 7,37%, помидоры — на 6,73%, капуста — на 6%, морковь — на 3,61%. Цена картофеля выросла на 1,63%, лука репчатого — на 1,6%, свеклы — на 1,44%. Также заметно подорожали бананы — на 3,78%.
Что касается других продуктов, цены на макароны за неделю выросли на 1%, на гречку — на 0,8%. на сахарный песок — на 0,7%. Незначительно подорожали подсолнечное масло (+0,2%) и куриные яйца (+0,1%). Немного подешевело (-0,1%) куриное мясо, свинина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также мясные (-0,3%).
Из непродовольственных товаров более 1% за неделю прибавили цены на отечественные легковые автомобили (+1,9%) и иномарки (+1,1%). Дизельное топливо подорожало на 0,7%, бензин — на 0,4%.
Зато продолжают снижаться цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (-0,4%). Еще после нового года на 0,3% подешевели смартфоны.
Проезд в метро в среднем по России стал дороже на 8,5%, на трамвае — на 7,9%, троллейбусе — на 6,7%, городском автобусе — на 4,8%. Плата за жилье с нового года выросла на 1,6%.
Цены на размещение в гостиницах практически не изменились, лишь поездки в Турцию стали дороже на 1,3%, в пансионаты — на 0,9%, в санатории — на 0,5%.
В предпоследнюю неделю года инфляция замедлилась до 0,26%, но и тогда в лидерах подорожания была плодоовощная продукция. Какие еще продукты больше всего подорожали за 2021 год, читайте в материале «Фонтанки».