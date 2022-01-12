Инфляция в России за первую неделю года ускорилась до 0,6%

За первую неделю 2022 года с 1 по 10 января цены в России выросли на 0,56%. Об этом 12 января сообщается в материалах Росстата. Больше всех за период подорожали огурцы — сразу на 7%.



Инфляцию снова подталкивают вверх овощи. За неделю новогодних праздников огурцы подорожали на 7,37%, помидоры — на 6,73%, капуста — на 6%, морковь — на 3,61%. Цена картофеля выросла на 1,63%, лука репчатого — на 1,6%, свеклы — на 1,44%. Также заметно подорожали бананы — на 3,78%.



Что касается других продуктов, цены на макароны за неделю выросли на 1%, на гречку — на 0,8%. на сахарный песок — на 0,7%. Незначительно подорожали подсолнечное масло (+0,2%) и куриные яйца (+0,1%). Немного подешевело (-0,1%) куриное мясо, свинина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также мясные (-0,3%).

