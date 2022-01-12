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Инфляция в России за первую неделю года ускорилась до 0,6%

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За первую неделю 2022 года с 1 по 10 января цены в России выросли на 0,56%. Об этом 12 января сообщается в материалах Росстата. Больше всех за период подорожали огурцы — сразу на 7%.

Инфляцию снова подталкивают вверх овощи. За неделю новогодних праздников огурцы подорожали на 7,37%, помидоры — на 6,73%, капуста — на 6%, морковь — на 3,61%. Цена картофеля выросла на 1,63%, лука репчатого — на 1,6%, свеклы — на 1,44%. Также заметно подорожали бананы — на 3,78%.

Что касается других продуктов, цены на макароны за неделю выросли на 1%, на гречку — на 0,8%. на сахарный песок — на 0,7%. Незначительно подорожали подсолнечное масло (+0,2%) и куриные яйца (+0,1%). Немного подешевело (-0,1%) куриное мясо, свинина, фруктово-ягодные консервы для детского питания, а также мясные (-0,3%).

Из непродовольственных товаров более 1% за неделю прибавили цены на отечественные легковые автомобили (+1,9%) и иномарки (+1,1%). Дизельное топливо подорожало на 0,7%, бензин — на 0,4%.

Зато продолжают снижаться цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (-0,4%). Еще после нового года на 0,3% подешевели смартфоны.

Проезд в метро в среднем по России стал дороже на 8,5%, на трамвае — на 7,9%, троллейбусе — на 6,7%, городском автобусе — на 4,8%. Плата за жилье с нового года выросла на 1,6%.

Цены на размещение в гостиницах практически не изменились, лишь поездки в Турцию стали дороже на 1,3%, в пансионаты — на 0,9%, в санатории — на 0,5%.

В предпоследнюю неделю года инфляция замедлилась до 0,26%, но и тогда в лидерах подорожания была плодоовощная продукция. Какие еще продукты больше всего подорожали за 2021 год, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

265055770
7,37% сложно заметить. А вот груши "конференц" с декабря подорожали куда сильнее. Были около 160-180 рублей, а теперь в Дикси по 220, в Пятерке по 240, в Магните по 260 (и это еще "желтый" ценник. Без скидки вообще 320 было).
chip1
Есть еще что выжать с людишек, у властей все данные есть о том как народ в среднем по больнице себя чувствует, квартиры, машины, вклады, поездки на курорты! Будут доводить до состояния путинского понимания "средний класс", это уровень жизни с дохода 17 тыщ на март 2020 года!
Dimitry Antonov
"Борщевой набор" предательски наносит удар в спину или игнорирует сами знаете кого.
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