Не хлебом единым. Какие продукты за год подорожали больше всего

Петербургская продуктовая инфляция, по официальным данным Росстата, в 20-х числах декабря составила 15,1%. Это средневзвешенный уровень подорожания 44 основных продуктов, которые еженедельно обсчитывает статистическое ведомство.



Примечательно, что уже в октябре рост оборота торговых предприятий, торгующих продовольственными товарами, в Петербурге была на уровне 16,4%. Это еще один косвенный показатель того, насколько больше петербуржцы стали тратить денег на еду.



Вопрос, дело ли в том, что горожане стали больше есть, или все же это цены так выросли, — риторический. Тем более, если учесть, что по данным Петростата постоянное население города пусть ненамного, но сократилось (-0,2%): почти 20 тысяч официально зафиксированных новых иммигрантов не смогли перевесить естественную убыль жителей города.

