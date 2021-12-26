Не хлебом единым. Какие продукты за год подорожали больше всего

Петербургская продуктовая инфляция, по официальным данным Росстата, в 20-х числах декабря составила 15,1%. Это средневзвешенный уровень подорожания 44 основных продуктов, которые еженедельно обсчитывает статистическое ведомство.
Примечательно, что уже в октябре рост оборота торговых предприятий, торгующих продовольственными товарами, в Петербурге была на уровне 16,4%. Это еще один косвенный показатель того, насколько больше петербуржцы стали тратить денег на еду.
Вопрос, дело ли в том, что горожане стали больше есть, или все же это цены так выросли, — риторический. Тем более, если учесть, что по данным Петростата постоянное население города пусть ненамного, но сократилось (-0,2%): почти 20 тысяч официально зафиксированных новых иммигрантов не смогли перевесить естественную убыль жителей города.
Если верить статистике, продукты в структуре трат среднего петербуржца занимают 32,3% — треть заработанного горожане тратят на еду. Не такой плохой показатель на общем уровне страны — федеральная цифра — почти 47%. Тем не менее продуктовая инфляция и ощущается острее, и отложить покупку хлеба, овощей и мяса на лучшие времена, как это можно сделать в случае с машиной или телефоном, затруднительнее.
Пока власти весь год давили, как большевики контру, цены на растительное масло и сахар, вылезло там, где не ждали. Угадать заранее было невозможно. Королева продуктовой инфляции в городе — капуста. Она одна единственная показала более чем двукратный рост. За ней следуют свекла и картофель (привет любителям селедки под шубой). Самые бюджетные животные белки — курица и печень подорожали на 21 и 24% соответственно.
Так что выбирая блюда для новогоднего стола петербуржцам стоит внимательнее присмотреться к ценам. К примеру, больше всего подорожали ингредиенты для голубцов, бьет по карману и традиционная селедка под шубой. Рачительная хозяйка при сегодняшних ценах должна будет выбрать, скорее, шарлотку и все остальное с яблоками, а также освежить в памяти рецепт битых огурцов. В качестве основного блюда статистика подсказывает выбрать столь любимую в народе свинину по-французски. Только без чеснока, пожалуйста.
По итогу из 44 исследуемых Росстатом еженедельно товаров 30 дорожали быстрее инфляции. Но есть и хорошие новости. Некоторые товары выросли в цене меньше инфляции, а что-то даже подешевело относительно цен прошлого декабря. В их числе яблоки, огурцы, помидоры и водка. Как говорится, не было бы счастья…
Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»