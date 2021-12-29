Недельная инфляция в России замедлилась. Капуста для новогодних блюд дорожает больше всех

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 декабря замедлилась до 0,26% после 0,32% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 29 декабря.



Среди продуктов питания больше всего подорожала белокочанная капуста — на 3,22% за неделю. Ненамного от нее по темпам роста цен отстали помидоры (+2,59%) и огурцы (+2,45). С начала месяца капуста и огурцы подорожали примерно на 18,7%, а помидоры подешевели на 0,01%.



За тот же период картофель подорожал на 1%, гречка — на 0,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, мука пшеничная и куриные яйца — на 0,5%, сахар — на 0,4%. Цены на подсолнечное масло не изменились. Мясо кур подешевело на 0,1%.

