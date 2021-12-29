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Недельная инфляция в России замедлилась. Капуста для новогодних блюд дорожает больше всех

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Инфляция в России за неделю с 21 по 27 декабря замедлилась до 0,26% после 0,32% неделей ранее. Это следует из данных Росстата, опубликованных 29 декабря.

Среди продуктов питания больше всего подорожала белокочанная капуста — на 3,22% за неделю. Ненамного от нее по темпам роста цен отстали помидоры (+2,59%) и огурцы (+2,45). С начала месяца капуста и огурцы подорожали примерно на 18,7%, а помидоры подешевели на 0,01%.

За тот же период картофель подорожал на 1%, гречка — на 0,6%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное, мука пшеничная и куриные яйца — на 0,5%, сахар — на 0,4%. Цены на подсолнечное масло не изменились. Мясо кур подешевело на 0,1%.

Из непродовольственных товаров цены на зубную пасту выросли на 0,6%, на спички — на 0,5%, на зубные щетки и электропылесосы — на 0,3%. Автомобильный бензин подорожал на 0,1%, дизельное топливо — на 0,2%. Доски обрезные подешевели на 0,2%.

Перед Новым годом на 2,3% выросла цена размещения в трехзвездочных гостиницах, на 1,4% увеличилась стоимость поездки на отдых в Турцию. Зато проживание в гостиницах 4*–5* стало дешевле на 1,4%.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, какие продукты больше всего подорожали за 2021 год.

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Комментарии (1)

VVM1962
как хорошо мы импортозаместились, цены растут как на дрожжах.
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