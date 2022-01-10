Пока заканчивался оливье. Самые важные тексты «Фонтанки» за новогодние каникулы

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Тема номер один — конечно, Казахстан. Самым читаемым текстом «Фонтанки» по этому поводу стали комментарии местных политологов, до которых удалось дозвониться в разгар бунта: тогда еще казалось, что власть вот-вот рухнет, а эксперты рассказывали, насколько он бессмысленный и беспощадный. Затем пришло время анализировать последствия: тут — реплика главы Агентства журналистских расследований Андрея Константинова, другие комментарии здесь и вот здесь.

Тех же, для кого политика скучна, а Казахстан — далек, куда больше интересовало происходящее в родном городе. Больше всего просмотров за выходные на «Фонтанке» набрал текст-отчет о первом дне действия в Петербурге новых коронавирусных правил — когда в большинство магазинов и заведений стали пускать только по QR-кодам: «Стоим у входа и обсуждаем власть» и «С новым QR-кодом».



Многие в выходные сидели по домам, а потому имели возможность лично наблюдать специфику праздничного ЖКХ. Речь, конечно, о кучах мусора, которые начали скапливаться во дворах еще с 30 декабря и которые дополняли городской пейзаж на протяжении всех праздников. Так выглядит старт отраслевой реформы — с 1 января за все отходы в Петербурге отвечает единый оператор — НЭО. Второй «коммунальный» хит начала года — появление в «электрических» квитанциях строчки о несуществующих задолженностях по добровольному страхованию жилья.

Важными показались отдыхающим от суеты читателям рассказ о самых громких арестах ушедшего 2021 года, а также скандал вокруг Конюшенной ярмарки — там чиновники удивили бизнес и горожан выбором торгующих снедью и снеками организаций, так и не объяснив, почему на их месте оказался огромный рекламный грузовик.

Также в выходные вышло исследование эффективности городских трат на организацию в городе Особой экономической зоны. Журналисты «Фонтанки» покопались в чужих карманах и строчках бюджета и вынесли свой вердикт, который не очень-то понравился чиновникам.



Кроме того, «Фонтанка» на каникулах рассказывала (и показывала) о новом модном тренде, захватившем Петербург, — вязаных балаклавах. А также призвала к ответу руководителя «Союзмультфильма»: кто-то же должен был объяснить, за что нас испытывают новыми «переосмысленными» сериями «Ну, погоди!».

А главным спортивным событием новогодних выходных стало официальное оформление Романа Ротенберга на посту главного тренера хоккейного СКА — «Фонтанка» подробно рассказала, как сын долларового миллиардера шел к этой мечте.

