«Стоим у входа и обсуждаем власть». Как Петербург провёл первый день QR-года

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Очередного переноса антиковидной системы пропусков не случилось, и с 2 января Смольный обязал торговые центры и общепит проверять статус посетителей. Читатели «Фонтанки» рассказали, где, что и когда спрашивают.

На Невском проспекте невакцинированным можно проходить мимо джелатерии «Венеция». Для того чтобы полакомиться восемнадцатью видами итальянского мороженого, необходим QR-код. Об этом предупреждают ещё на стадии заказа столика и не забывают проверять на входе. В дополнение просят паспорт.



Тем, кто решил перекусить дальше от центра, также пришлось обойти не одно заведение. Код и паспорт у своих гостей просили в ресторанчике «Штолле» на Ивановской. «Не продали пирог — просила навынос», — рассказывает читательница.

Голодными уходили в воскресенье из сети кафе «Пироговый дворик». «На Московском перед заказом предупредили о коде, если медотвод, то пропускали с ПЦР. Даже не продали навынос. Кафе было абсолютно пустым», — делятся впечатлениями петербуржцы.

Продемонстрировать сертификат просили в «Буше». Как минимум одна из булочных сети «Все дома» не стала обременять посетителей новыми требованиями и перешла к работе «навынос».

Код показывали те, кто побывал в «Евразии» и «Ирландском пабе». Посетители «Токио» неудобств и очередей при проверке не заметили. Говорят, что столики не пустовали, но свободный удалось найти без проблем. В «Теремке» в гипермаркете «О`кей» на Богатырском очередей в выходной день на кассе нет — там непривитым продают только навынос.



Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться







В пушкинском «Мегабургере» удовлетворились экраном телефона, на котором свой код разобрать едва мог и сам владелец. В «Пельмении» на Малой Посадской, напротив, вооружились считывателем и обязательно желали заглянуть в паспорт. В кофейне на Куйбышева наверняка поступили бы так же, но аппаратов под рукой не оказалось.



Фото: читатель «Фонтанки» Федор Поделиться Поделиться







В фуд-корт «Сити Молл» на Пионерской можно беспрепятственно заходить, выбирать блюдо из меню, но в большинстве точек придётся показать перед тем, как ответить на вопрос «Что будете заказывать?». При этом просят с разной степенью настойчивости.

«При заказе во вьетнамском ресторане девушка-вьетнамка в маске долго пыталась объяснить, что ей нужен мой QR-код. И в других ресторанчиках спрашивают, считывают телефоном. В одном, правда, кассир просто посмотрела, мужчина спросил, не должны ли они чем-то считывать. Девушка ответила, что у них нечем», — рассказывает читатель.

Чтобы пройти в сам ТЦ, доказывать свою ковидную безопасность согласно последней методичке от Смольного не нужно. Но дошла она не до всех — с обратной ситуацией столкнулись в ТРК «Гранд каньон» и «Норд»: сюда за покупками нужно идти с кодом и паспортом.

Сегрегации на входе нет в «Лето», «Жемчужной плазе», «Стокманне». Предъявить документы просят непосредственно перед бутиками, а то и вовсе на кассе. Находятся те, кто даже с сертификатом оставляют корзинку и уходят — без покупок, но с принципами.



«В Reserved и HM сразу при входе, в Zarina и Modis — на кассе. К коду просят показать паспорт либо назвать дату рождения, последние цифры паспорта или отчество», — рассказывают о том, как обстоят дела в «Жемчужной плазе».



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Без кода не пустили в секонд-хенд на Алтайской. Доставать сертификат пришлось в «Домовом» (на кассе) и в «Максидоме» — уже при входе, но смотрят без въедливости и по принципу «лишь бы что-то было». Новые правила приняла сеть «Леруа Мерлен». Настолько скрупулезно, что паспорт пожелали увидеть даже в магазине в Буграх, хотя распоряжений об усилении антиковидных мер в Ленобласти не было. Возражений от покупателей, как и очереди при проверке, замечено не было.

Не обошлось без эксцессов. По словам петербурженки, спокойно попав в ТРЦ, сделать покупку в «Рив Гош» не смогла её дочь: «Ей 17 лет, код не нужен. Но это не остановило продавцов. Мотив — несовершеннолетним нельзя находиться без родителей». Уверенные, что идут за товарами первой необходимости, вопросами о прививке были остановлены покупательницы в «Улыбке радуги» и «Магнит Косметик». Ещё одна рассказала о том, что не смогла приобрести детское питание в магазине «Дочки-сыночки» в колпинском ТРК «Ока».



Погулять по «Галерее» в воскресенье можно было свободно, но просто так в магазины не зайти.

«В H&M QR-коды плюс паспорт, имея код и забыв паспорт, я не смог попасть в магазины. Вокруг «Галереи» люди стоят и обсуждают власть. Накал страстей начал расти», — рассказывают «Фонтанке».

О том, где в Петербурге с 2 января требуется QR-код, читайте здесь.