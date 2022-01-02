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«Стоим у входа и обсуждаем власть». Как Петербург провёл первый день QR-года

Петербургские ТЦ и рестораны примеряют новую реальность: пока неуверенно и посматривая вполглаза. Несмотря на это, список мест, где можно отдохнуть без демонстрации штампа и паспорта, сокращается.

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Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Очередного переноса антиковидной системы пропусков не случилось, и с 2 января Смольный обязал торговые центры и общепит проверять статус посетителей. Читатели «Фонтанки» рассказали, где, что и когда спрашивают.

На Невском проспекте невакцинированным можно проходить мимо джелатерии «Венеция». Для того чтобы полакомиться восемнадцатью видами итальянского мороженого, необходим QR-код. Об этом предупреждают ещё на стадии заказа столика и не забывают проверять на входе. В дополнение просят паспорт.

Тем, кто решил перекусить дальше от центра, также пришлось обойти не одно заведение. Код и паспорт у своих гостей просили в ресторанчике «Штолле» на Ивановской. «Не продали пирог — просила навынос», — рассказывает читательница.

Голодными уходили в воскресенье из сети кафе «Пироговый дворик». «На Московском перед заказом предупредили о коде, если медотвод, то пропускали с ПЦР. Даже не продали навынос. Кафе было абсолютно пустым», — делятся впечатлениями петербуржцы.

Продемонстрировать сертификат просили в «Буше». Как минимум одна из булочных сети «Все дома» не стала обременять посетителей новыми требованиями и перешла к работе «навынос».

Код показывали те, кто побывал в «Евразии» и «Ирландском пабе». Посетители «Токио» неудобств и очередей при проверке не заметили. Говорят, что столики не пустовали, но свободный удалось найти без проблем. В «Теремке» в гипермаркете «О`кей» на Богатырском очередей в выходной день на кассе нет — там непривитым продают только навынос.

Фото: читатель «Фонтанки»
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В пушкинском «Мегабургере» удовлетворились экраном телефона, на котором свой код разобрать едва мог и сам владелец. В «Пельмении» на Малой Посадской, напротив, вооружились считывателем и обязательно желали заглянуть в паспорт. В кофейне на Куйбышева наверняка поступили бы так же, но аппаратов под рукой не оказалось.

Фото: читатель «Фонтанки» Федор
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В фуд-корт «Сити Молл» на Пионерской можно беспрепятственно заходить, выбирать блюдо из меню, но в большинстве точек придётся показать перед тем, как ответить на вопрос «Что будете заказывать?». При этом просят с разной степенью настойчивости.

«При заказе во вьетнамском ресторане девушка-вьетнамка в маске долго пыталась объяснить, что ей нужен мой QR-код. И в других ресторанчиках спрашивают, считывают телефоном. В одном, правда, кассир просто посмотрела, мужчина спросил, не должны ли они чем-то считывать. Девушка ответила, что у них нечем», — рассказывает читатель.

Чтобы пройти в сам ТЦ, доказывать свою ковидную безопасность согласно последней методичке от Смольного не нужно. Но дошла она не до всех — с обратной ситуацией столкнулись в ТРК «Гранд каньон» и «Норд»: сюда за покупками нужно идти с кодом и паспортом.

Сегрегации на входе нет в «Лето», «Жемчужной плазе», «Стокманне». Предъявить документы просят непосредственно перед бутиками, а то и вовсе на кассе. Находятся те, кто даже с сертификатом оставляют корзинку и уходят — без покупок, но с принципами.

«В Reserved и HM сразу при входе, в Zarina и Modis — на кассе. К коду просят показать паспорт либо назвать дату рождения, последние цифры паспорта или отчество», — рассказывают о том, как обстоят дела в «Жемчужной плазе».

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Без кода не пустили в секонд-хенд на Алтайской. Доставать сертификат пришлось в «Домовом» (на кассе) и в «Максидоме» — уже при входе, но смотрят без въедливости и по принципу «лишь бы что-то было». Новые правила приняла сеть «Леруа Мерлен». Настолько скрупулезно, что паспорт пожелали увидеть даже в магазине в Буграх, хотя распоряжений об усилении антиковидных мер в Ленобласти не было. Возражений от покупателей, как и очереди при проверке, замечено не было.

Не обошлось без эксцессов. По словам петербурженки, спокойно попав в ТРЦ, сделать покупку в «Рив Гош» не смогла её дочь: «Ей 17 лет, код не нужен. Но это не остановило продавцов. Мотив — несовершеннолетним нельзя находиться без родителей». Уверенные, что идут за товарами первой необходимости, вопросами о прививке были остановлены покупательницы в «Улыбке радуги» и «Магнит Косметик». Ещё одна рассказала о том, что не смогла приобрести детское питание в магазине «Дочки-сыночки» в колпинском ТРК «Ока».

Погулять по «Галерее» в воскресенье можно было свободно, но просто так в магазины не зайти.

«В H&M QR-коды плюс паспорт, имея код и забыв паспорт, я не смог попасть в магазины. Вокруг «Галереи» люди стоят и обсуждают власть. Накал страстей начал расти», — рассказывают «Фонтанке».

О том, где в Петербурге с 2 января требуется QR-код, читайте здесь.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки» Федор

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Комментарии (70)

Капитан Очевидность2
"список мест, где можно отдохнуть без демонстрации штампа и паспорта, сокращается"

Отдыхать надо дома с родными и друзьями. Или гулять на свежем воздухе, в парках, лесопарках, пешком, на лыжах, санках.
А не в торговых центрах и кафешках.
Ref
"иммунитет против дельты слабо защищает от омикрона, как и омикрон-иммунитет — против дельты. Это говорит о том, что «формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке денге», констатировала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова :"Существование двух сильно различающихся штаммов коронавируса — омикрона и дельты — делает невозможным появление коллективного иммунитета."
Slava_Rossii
Как поймут, что продажи упали, так сразу проверять кукоды перестанут.
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