Инопланетяне и чудища на улицах Петербурга. Как коронавирус и мороз сделали балаклавы новым зимним трендом

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







История гласит, что первые балаклавы появились во время Крымской войны. Город Балаклава был оккупирован британскими солдатами, не все из которых оказались готовы к холодной зиме 1854 года. Они стали изобретать разные способы, чтобы согреться, и, по легенде, придумали оригинальным образом надевать теплую вязаную шапку и прорезать в ней дырки для лучшего обзора.

Со временем балаклава не растеряла своей защитной функции. Она не только защищает от ветра, холода, но стоит на страже анонимности. Поэтому помимо лыжников и сноубордистов, балаклавы ценят спецслужбы и политические активисты. Дизайнеры тоже не обошли вниманием этот аксессуар и с начала нулевых начали включать его в свои коллекции, но по-настоящему модным он стал в осенне-зимнем сезоне 2018 года. С тех пор становился все доступнее массовому потребителю, пока совсем не ушел в народ. Образовалась широкая вилка цен: от кашемировой балаклавы из ЦУМа за 165 тыс. рублей до полиэстеровой за 150 рублей в маркетплейсе.



Полюбился аксессуар и многим петербуржцам. Горожане не прочь разнообразить свой зимний образ милыми ушками, яркими цветами, но в основном все же выбирают классику, темные и телесные тона.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» автор фото Александр Петросян Поделиться Поделиться







По мнению стилистов, секрет успеха балаклав в их многофункциональности. Ускорения тренду тут поддал пресловутый коронавирус, а в Петербурге — еще и сильные морозы.

«Во-первых, сейчас балаклава очень удобна тем, что можно ее поднять и она будет как маска. В этом я вижу огромную практичность. Во-вторых, это действительно удобно с точки зрения сохранения тепла и защиты ушей», — считает Ольга Ким, стилист, основательница сервиса по подбору и доставке одежды Style box.

«Балаклава покрывает не только голову, у нее есть горловина, и мы можем ходить в ней без шарфа. Немаловажно, что из-за того, что она высокая, ее можно натягивать до носа и не носить ту же маску. Козырек очень удобен для людей, которые ходят в очках, — защищает от осадков, — рассуждает Александра Черник, менеджер петербургской мастерской Gosha Orekhov Bags, личный помощник дизайнера Гоши Орехова. — Сейчас люди пытаются минимизировать свои покупки. Можно купить шапку и шарф, а можно сэкономить деньги, купив только один предмет одежды. Еще, мне кажется, это связано с разумным потреблением».



Как рассказала «Фонтанке» Александра, созданные брендом балаклавы с козырьками вдохновлены образом персонажа Юрия Никулина из фильма 1965 года «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Образец был готов еще год назад, но из-за большой загрузки тогда его выпустить не смогли, перенесли на 2021 год и попали, что называется, в волну.

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Балаклавы и правда ассоциируются с чем-то теплым из советского детства, где молоко с пенкой и колючие шерстяные рейтузы. Для современных детей — это хороший способ поупражняться в рукоделии. Ролики с туториалами, где подростки рассказывают, как из плюшевой пряжи со специальными крючками связать балаклаву в виде мишки или Шрека за 30 минут, набирают в Сети сотни тысяч просмотров.



Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться







Скриншот

Если при выборе балаклавы на первое место ставить функционал, аксессуар точно останется актуальным и следующей зимой. Мода более капризна, и если играть на этом поле — то по-крупному. «Балаклавы стали ближе к народу, но все равно тренд сложный для восприятия, он не идет в широкие массы. Это скорее для узкого сегмента любителей трендов», — подчеркивает Ольга Ким.



Она уверена, что балаклава поможет сконструировать модный зимний образ. «Есть такой модный лайфхак, как носить шляпу в холодное время года. Мы можем на балаклаву надеть, например, шляпу-федору. Это будет выглядеть классно. Так можно носить и шубу, и зимнее пальто, и пуховик на запах с поясом в женственном стиле», — отмечает стилист.

«Но я вижу в этом аксессуаре еще и минус — он очень сильно скрадывает объем. Если, например, мы носим балаклаву с гипероверсайзом, может быть некая диспропорция — очень маленькая голова и большое тело. Нужно осторожнее носить с большими пуховиками», — советует основательница Style box.

Вне объективов фэшн-фотографов остаются и более ощутимые несовершенства аксессуара, но мода требует жертв.

«Это только на фото брендов легкий румянец, прядь изящно спускается к шее и загадочный взгляд. В жизни выглядишь как внучка сумасшедшей бабушки, которая связала для тебя презерватив и в порыве нежности натянула тебе его на голову. А силы воли, чтобы сжечь это безобразие, у тебя еще нет, так и ходишь в слюнявчике», — поделилась впечатлением в соцсетях обладательница балаклавы.



Распутывала клубок Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

