На Конюшенную пришел праздник вместо торговли. Бизнес готов судиться со Смольным из-за мест на Рождественской ярмарке

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Вокруг Рождественской ярмарки в Петербурге продолжают кипеть страсти. Поставить домики на Конюшенной площади не смогли не только корреспонденты «Фонтанки», которые вели переговоры с представившимся агентом городских властей ИП Масливец, но и бизнес, который подал заявки по всем правилам.

Формулировки официальных отказов обескуражили торговцев. В них организатор сослался на отсутствие документов, которые сам называл необязательными, и нехватку мест, хотя ранее сами чиновники жаловались на недобор желающих. Зато вместо семи домиков заехал грузовик Coca-Cola.



О намерении обратиться в суд с иском к Центру контроля качества, подведомственному комитету по промполитике, «Фонтанке» рассказали 6 января сами бизнесмены, которые не смогли разместить торговые точки на Конюшенной площади.

В распоряжении издания есть три отказа. В двух из них, адресованных ИП Олегу Кирееву и ООО «КС-Компани», в качестве причины указано «непредоставление документов», предусмотренных порядком распределения торговых мест на ярмарках. В письме еще одной предпринимательнице, которая попросила не называть ее имя, отказ объяснили «отсутствием свободных мест». Обе формулировки вызвали у бизнеса недоумение.

Во-первых, на схеме, опубликованной на сайте ЦКК при старте приема заявок, на Конюшенной площади под торговлю отведено 21 место, из которых три под фуд-траки, а остальные под домики. Но по факту там встали три фуд-трака, два домика на четыре места, а также фургон Coca-Cola. Правда, последний на обновленной схеме занял сразу 14 мест — то есть семи домиков. Но даже с учетом этого площадь выглядит недозаполненной.



Во-вторых, ранее сами чиновники жаловались на нехватку желающих торговать. Напомним, в этом году Рождественская ярмарка должна была пройти на трех площадках — в традиционном месте на Манежной площади и Малой Садовой улице, а также на Конюшенной площади и на Певческом мосту. Отказ от третьей площадки замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов объяснял именно недостаточным числом претендентов на Конюшенную.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







В итоге на Конюшенную площадь торговцев искали в последний момент — и даже после окончания приема заявок, уже по неофициальным каналам. «Фонтанка» рассказывала, как ИП Андрей Масливец предлагал коллегам по рынку содействие в заключении договора с ЦКК, правда, по ценам в разы больше официальных. Мы тоже попыталась получить домик за 440 тысяч рублей, но потерпели неудачу.

Александр Ситов тогда объяснял это именно недостаточным числом претендентов. По информации «Фонтанки», посетители катка на Конюшенной тоже могли остаться без питания, если бы не фургон Coca-Cola. Производитель газировки изначально хотел его разместить в другом регионе России, но не смог сделать это там из-за коронавирусных ограничений. Тогда представители компании обратились в Смольный, и таким образом стали «якорем» Конюшенной.



На момент публикации в КППИТ не дали пояснений, почему, на каком основании и на каких условиях этот грузовик появился на Конюшенной, заняв место торговых домиков. Например, выиграл ли производитель газировки какой-то конкурс, и если да, то когда он проходил. Мог ли другой крупный производитель использовать это место под свою рекламу (де-факто, с грузовика даже ничего не продается, это просто рекламная фотозона) и почему тогда город выбрал именно одного конкретного, не дав шанс остальным? Сколько и кому, в конце концов, Coca-Cola заплатила за право поставить свой грузовик и насколько оправданна эта цена?



«Фонтанка.ру» / Архив

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Тот факт, что Coca-Cola заняла сразу 14 мест, а теперь ЦКК сообщает об их нехватке, выглядит по меньшей мере странно, говорит предпринимательница, чья заявка была отклонена. Ранее бизнесмены утверждали, что желающих торговать полно, но они не могут получить места из-за непрозрачных условий конкурса. К примеру, ЦКК так и не опубликовал итоги отбора, поскольку по новым правилам больше не обязан этого делать. К тому же письма с отказами пришли уже после Нового года, более того, конверт был брендирован логотипом ЦКК, а вот в самом письме не было никаких официальных данных и даже имени ответственного сотрудника. Претензии, получается, предъявлять было некому, а «донести» недостающие документы — некогда.



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Ссылка на отсутствие нужных документов тоже неправомерна, считают торговцы. Порядок предоставления мест, действительно, содержит требование приложить к заявке в том числе уведомление Роспотребнадзора о начале деятельности, договор на право реализации товаров с производителем, а также декларации безопасности для продукции животного происхождения и подтверждения соответствия ГОСТу для хлебобулочной продукции, если предприниматель торгует продовольствием собственного изготовления. Но в форме заявки, выложенной на том же сайте, данные пункты отмечены как необязательные. «Если я податься на ярмарку хочу, чем я должна руководствоваться? Порядком или формой заявки?» — удивляется представитель «КС-Компани».

Любопытно, что в образце заявки, которую «Фонтанке» прислал Андрей Масливец, этих документов тоже не было. При этом ее автор, ИП Дмитрий Семенов, благополучно работает на Конюшенной площади — там у него фуд-трак.

В комитете по промышленной политике, которому подчиняется ЦКК, пообещали разобраться в каждом отказе, который предприниматели считают необоснованным. Но одновременно предложили еще одну — уже третью причину отказов: проблема могла быть в электричестве. В условиях предоставления места говорится, что в цену не входит торговое оборудование и снабжение энергией. То есть торговец должен или иметь фуд-трак, или как-то иначе обеспечить себя. Возможно, в отклоненных заявках это не было отражено, отметили в ведомстве.



По информации «Фонтанки», централизованного энергоснабжения, в отличие от Манежной, на Конюшенной организаторы не предусмотрели, поскольку до конца не были уверены, что площадка заработает, и не объявляли необходимые конкурсы. Тем не менее четыре места в домиках, в которых нам предлагал места ИП Андрей Масливец, запитаны от катка. Все они работают под разными ИП, однако схожесть ассортимента во всех точках наводит на мысли, что «Фонтанка» была не единственной, кто не преуспел в «неофициальном конкурсе».

Сам Андрей Масливец, судя по всему, приходит на выручку коллегам не только на Конюшенной, но и на Манежной площади. Одна из торговых точек, которая работает под его ИП, пробивает чеки от имени Food Land Corporation. Указанный на нем номер телефона блокировщик спама «Гетконтакт» знает как Вячеслава Полякова. Принадлежащее ему ООО «ДП» специализируется на деятельности столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях. Выходит, получивший одобрение своей заявки Масливец передал свое место коллегам. Официально это не разрешено, ранее сообщали в КППИТ. Именно для борьбы с субарендой в этот раз решили не давать больше двух точек в одни руки, а в положении о ярмарке прямо говорится, что в таком случае чиновники должны были расторгнуть договор.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

