«Нужно внимательно с этим разобраться». Громкие аресты Петербурга

«Все произошло случайно»

Фото: Кадр из сюжета Первого канала Поделиться Поделиться







Главный нефролог Петербурга, доцент и врач, которого коллеги считают гениальным, под стражей почти 10 месяцев. В камеру Александра Земченкова привела настойчивость тестя. 92-летний Геннадий Кононов рассказал главе Следкома Александру Бастрыкину о пропавшей 12 лет назад дочери, Ирине Земченковой. Генерал сделал внушение подчиненным, и с дела стряхнули пыль. Через несколько месяцев нефролога задержали, увезли на допрос, прогнали через полиграф, и он дал признательные показания: ссора, толкотня, жена упала и ударилась головой. Преступление решил скрыть, тело расчленил. Позже адвокат Земченкова Александр Почуев рассказал, что его подзащитный отказался от своих слов. Защитник выдвинул версию, что убить Ирину могли некие этнические группировки. В ответ следствие ужесточило вменяемое и добавило нефрологу к убийству корысть — от супруги врач избавился, чтобы жить с любовницей. На сегодняшний день мера ему продлена до 22 января, обвиняемый сменил адвоката.

«Прошу отнестись с точки зрения человечности, а не резонанса».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Бывший директор АО «Невская мануфактура» Алексей Михневич и его преемник Максим Макеев были арестованы после пожара на предприятии. В огне погиб спасатель Илья Белецкий, еще три его коллеги серьезно пострадали. Бизнесменов обвиняют в оказании небезопасных услуг — помещения мануфактуры были сданы в аренду, хотя оба директора знали, что на территории все плохо с системами пожаротушения, дымоудаления, с гидрантами и так далее. Адвокаты настаивали, что в договорах прописывалась обязанность заботиться о пожарной безопасности со стороны арендаторов. Михневич рассказал суду о детях и больных родителях. Макеев отметил, что его даже не пришлось задерживать, он сам пришел к следователям. Позже гендиректору добавили состав о нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия.

Здание тушили пять суток, от него практически ничего не осталось. Объект культурного наследия велено восстановить. Собственник только два месяца назад нашел подрядчика на консервацию и через суд пытается доказать, что привести в требуемый вид остатки памятника за указанный чиновниками срок нереально.

«Я вернусь! Но пасаран!»

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram Поделиться Поделиться







Больше полугода провел в СИЗО один из пионеров русскоязычного YouTube Юрий Хованский. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за шуточной песни про чеченцев и теракт в театре на Дубровке. Спел ее Хованский в 2012 году. Следствие утверждает, что есть свидетели, которые слышали блогера в прямом эфире с этой же песней в 2018-м. Даты важны: если исходить из версии Хованского, то по делу вышли сроки давности.

Хованский подал жалобу на свой арест в Европейский суд по правам человека — у следствия и суда нет достаточных оснований держать его в СИЗО, а процессы по продлению и обжалованию меры, с его точки зрения, проходят исключительно формально. 29 декабря Куйбышевский райсуд изменил меру пресечения Хованскому — вместо ареста у него теперь запрет определенных действий: нельзя пользоваться телефоном и Интернетом, выходить из дома после шести вечера и до десяти утра.

«Преследуют меня именно за взгляды».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Не в СИЗО, но с начала лета ограничен домашним арестом экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник. Его обвиняют в незаконном хранении 18 граммов наркотика. В марте Резника застали у родственника (Ивана Дорофеева) на набережной канала Грибоедова, где он якобы «продолжил незаконно хранить при себе наркотическое средство». Незадолго до выборов у него дома и в квартире матери прошли обыски.



Подать документы на третий депутатский срок Резник не смог. Его дело уже в суде. Успели допросить понятого, который оказался бывшим оперативником. Регулярно критиковавший действующую власть депутат убежден, что преследуют его за взгляды.

«Не такой отдых я планировал».

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Петербургского политика Андрея Пивоварова в конце весны задержали в Пулково, он собирался в отпуск, а после — тоже баллотироваться в депутаты. Его допросили, дома провели неотложный обыск и увезли в Краснодарский край, где заключили под стражу. Уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации возбуждено краевым следкомом. В доказательствах вины — посты в «Фейсбуке» с критикой власти и поддержкой митинговавших. Расследование завершено, дело готовится принять суд.

«Буду добиваться истины по делу».

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram Поделиться Поделиться







Только познает арестантский быт экс-начальник управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков. Его, бывшего директора комбината социального питания Красносельского района (КСП) Ростислава Савинова, бывшего замдиректора компании «СП Конкорд» Олега Лукина, экономиста Андрея Ахрамеева и бухгалтера Ольгу Печень обвиняют в обмане, который привел к особо крупному ущербу. По версии следствия, в августе 2020 года Барабанщиков, бывший топ-менеджер группы компаний «Конкорд» Олег Лукин и Савинов через фиктивную документацию добились победы КСП в конкурсе стоимостью 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценивается в 24 миллиона рублей. Барабанщиков вину не признал, в отличие от Савинова, который назвал себя соучастником манипуляций с госконтрактами на питание петербургских школ.

«Так меня судить нельзя».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Свой 44-й день рождения в камере встретил бывший глава комитета по информатизации Иван Громов. Его вместе с братом в начале декабря обвинили в мошенничестве на 160 млн рублей: контракты доставались фирме «Тэсонэро компьютерс», которая исполняла их только на бумаге. Громова привели в суд без приставов, не стали сажать в «клетку», разрешили поужинать и ознакомиться с материалами, хотя он об этом не просил. Следователь в перерыве дал ему консультацию по тому, что ждет его в СИЗО. Экс-чиновник не признает вину и считает, что в МВД что-то неправильно подсчитали.

«Я не имею ко всему происходящему никакого отношения. Точка».

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram Поделиться Поделиться







За соучастие в присвоении 3 миллиардов рублей суд в конце ноября арестовал бизнесмена Александра Ебралидзе. Он отказывается давать показания и повторяет, что не причастен к исчезновению денег из кассы Констанс банка. Обвиняемый убежденно кивает на соучастника Эльдара Дыгова, которому выгодно оговорить и утащить за собой Ебралидзе. Дело старое, бизнесмен фактически был сам инициатором его возбуждения, когда сообщил полиции о банковской недостаче. Адвокаты убеждены, что вся фабула строится на трех гвоздях: был банк, там были деньги, а потом они пропали. Кроме следствия, к Ебралидзе много вопросов и у бизнеса. Их имущественные к нему претензии в разы больше заявленных полицией. Во время обыска оперативники заглянули в компьютер предпринимателя и нашли переписку, в которой обсуждались заказные убийства.

Facing this false charges.

Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Американец Август Мейер тоже оказался в СИЗО из-за старых сделок. 2,3 млрд кредитных рублей должны были пойти на развитие сети «Юлмарт», но оказались мошенническим путем похищены, убеждено следствие. Обвиняемым по делу вокруг этих денег еще пять лет назад был назначен партнер Мейера Дмитрий Костыгин. Американец не признает вину и называет описанные следствием обстоятельства бизнес-конфликтом.

Он также отметил абсурдность заключения под стражу: рядом с ложными обвинениями в России он живет пять лет, и если всё это время скрываться не собирался, то с чего бы ему уезжать сейчас. Адвокаты Мейера назвали арестные материалы набором ничего не подтверждающих заклинаний и мантр.



Фото: Кадр из сюжета Первого канала Поделиться Поделиться







На недавней встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека прозвучало, что в российских СИЗО сидит больше 100 тысяч человек, это каждый четвертый лишенный свободы. При этом эти люди невиновны — пока суд не сказал обратное. Достаточно регулярно на общественно значимых процессах адвокаты приносят поручительства за привлекаемых, предлагают многомиллионные залоги. Схемы не работают, подавляющее большинство все равно оказывается в СИЗО.



«Засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не оправданно, есть другие меры пресечения, которые должны работать. Нужно внимательно с этим разобраться», — сказал в конце декабря Владимир Путин.

Как сообщили «Фонтанке» в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, за 11 месяцев 2021 года суды рассмотрели 4 365 ходатайств о заключении под стражу. Следователям отказали в 520 случаях.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

