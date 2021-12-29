Хова на свободе. Как суд отпускал «террориста» встречать Новый год дома

Пока все, кого интересует Хованский, гадали, согласится ли суд оставлять блогера в СИЗО на Новый год, удивило следствие. Что и где переломилось внутри системы, которая полгода убеждала суд, что обвиняемый может уничтожить улики из-за познаний в IT-сфере, непонятно. Но так или иначе следователь направил ходатайство об изменении меры, в котором было напечатано — не сбежит, его паспорт у нас, границы практически закрыты, давайте выпустим, но запретим гулять по ночам и пользоваться телефоном.

Вероятно, произошла какая-то процессуальная путаница и в ходатайстве прописали, что запрет определенных действий следствие просит с 8 января, когда истекает срок предыдущей меры. Днем об этом сообщила объединенная пресс-служба судов и повисло напряжение — видимо, Хованскому все же оставаться без шампанского и очаровательной рыжеволосой Маши в новогоднюю дочь. Во время заседания следователь уточнил, что на самом деле в тексте должно быть не «с», а «до».



Обвиняемый надел костюм и подготовил речь на 19 листах. Когда он понял, насколько высоки его шансы попасть домой сегодня же, читать их не стал.

Блогер и его адвокаты, ожидаемо, не были против изменения меры, но их волновала одна тонкость — гражданская жена Мария Нелюбова живет с Хованским, ему хотелось бы общаться и с мамой. Но обе проходят по делу свидетелями, беседы с которыми следователь традиционно просил запретить. Суд согласился с защитой, что такое требование чрезмерно и разрешил обвиняемому контактировать с близкими, невзирая на свидетельский статус.

Теперь Хованского можно будет встретить прогуливающимся где-нибудь по городу — без телефона и строго с 10 утра до 18:00. Судя по всему, ему удастся вернуться в эфир, правда не в прямой. Пользоваться Интернетом ему нельзя, но записывать ролики на что-нибудь без выхода в сеть можно.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Хованский сидел за решеткой с начала лета этого года — столь же внезапно, как его отпустили, к нему пришли с обыском, увезли на допрос и на следующий день арестовали. Первые пару месяцев общественность о нем практически забыла — пионер русскоязычного блогерства в YouTube благодаря своей язвительной манере общения не всем был приятен, да и текст песни, которая легла в основу обвинения, вряд ли хоть кому-то по душе, включая автора.



Позиция защиты и самого обвиняемого проста — по делу истекли сроки давности. Хованский исполнил песню про «Норд-Ост», русских и чеченцев во время стрима в 2012 году, вел этот стрим Андрей Нифедов, он же Нарцев. Короткий отрывок сохранился где-то в недрах Интернета, через пару лет Центр «Э» вызвал Хованского на беседу и сделал внушение. Еще через несколько лет во время внутренних разборок между блогерами один из оппонентов Хованского, Стас «Ай, как просто», припомнил шутку.

Не отрицая давний факт исполнения песни, Хованский утверждает, что больше нигде и никогда это свое творение не воспроизводил. Девять лет назад статья 205.2, по которой привлекли блогера, выглядела иначе. Привлечь за публичное оправдание терроризма могли либо по первой части, которая считается преступлением средней тяжести, либо если что-то подобное прозвучало в СМИ, это вторая часть, которую и вменяют Хованскому. Ее дополнили словами про Интернет в 2016-м. Наказание до семи лет колонии.

Обвинение строится на показаниях Нарцева, который этот «трек» перепевал. Известно, что примерно за неделю до задержания блогера к нему приходили с беседой, о чем он и предупредил приятеля. «Это из-за этой песни?» — лежа лицом в пол в своей квартире смекнул Хованский в начале лета.



Нарцев менял показания трижды. В материалах дела записаны его слова о том, что песня никак не могла быть исполнена в 2012–13 годах. При этом после ареста Хованского он намекал, что на него надавили.

В середине декабря стали известны данные еще трех свидетелей, которые слышали творчество Хованского в его исполнении где-то в барах. Было это, по их утверждениям, в 2018 году, выступал блогер по скайпу. Двое из них оказались связаны с правоохранительными органами. В их показаниях есть одни и те же фактические ошибки.

Хованского включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга под номером 10573 в августе. Это позволило заблокировать все его счета и поставить запрет на какие-либо операции с недвижимостью.

В октябре, на очередном продлении ареста Хованского, у здания суда можно было видеть рэпера Оксимирона, блогера Илью Мэдиссона, Ресторатора, внушительную группу поклонников. В поддержку блогера высказывались депутаты. Если исходить из мнения, что это дело чей-то заказ, то ответа на вопрос чей — ни у кого из готовых говорить публично нет, все, кто давно следит за деятельностью Хованского, говорят об аполитичности блогера, на канале которого даже мелькала провластная реклама.



Хованский в заседании, пока ему не запретили общаться с журналистами, высказал мнение, что «отрицать очевидное» было больше невозможно, но почему это «больше» наступило именно сейчас, он понятия не имеет.

Толпа поклонников ждала решения суда на улице больше трех часов, но не редела. После заседания вход в здание был окружен плотным кольцом, посреди которого сияла белизной костюма возлюбленная блогера. Он вышел и быстро спрятался в машине. Радостные мальчики и девочки с цветными волосами скандировали «Хова» и выбежали за ним на проезжую часть. Караванную улицу вслед за поклонниками блогера перегородила машина полиции, призывая толпу к порядку. Удивленные туристы и жители города, только что оценившие Рождественскую ярмарку на Манежной площади, интересовались:

— Я извиняюсь за свою непросвещенность, а кто там?

— Хованский, блогер такой, знаете?

— Ааа. Ну теперь точно есть повод напиться, фиг с ним с Новым годом.



У дома Юрия Хованского и его гражданскую жену встречали журналисты.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» У дома Юрия Хованского и его гражданскую жену встречали журналисты.



автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







А продлевать действующую теперь меру будут завтра, в том же суде. «Надеюсь, не отправят обратно в тюрьму», — написала Мария Нелюбова, когда Хованский уже был дома и, вероятно, обнимал пса Борея.



У дома Юрия Хованского и его гражданскую жену встречали журналисты.



автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»