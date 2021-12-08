В Петербурге после ареста экс-чиновника Громова суд решил судьбу его брата

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, судья 7 декабря удовлетворил ходатайство следствия и отправил Громова в изолятор на два месяца. У него, по версии следствия, имеются деловые связи и подконтрольные юридические лица в офшорных зонах, в том числе в республике Кипр.

«Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что «средняя заработная плата обвиняемого Павла Громова с 2013 года не превышает 40 000 рублей в месяц, а его супруга нигде не трудоустроена, однако, они проживают в эксклюзивных арендуемых квартирах в элитных жилых комплексах, пользуются автомобилями премиальных марок, регулярно совершают заграничные поездки и посещают дорогостоящие курорты, также Громов П.А. неоднократно совершал сделки по приобретению дорогостоящих объектов недвижимости, что свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни и подтверждает позицию следствия о незаконном характере происхождения средств существования Громова и его явной заинтересованности в обогащении путем совершения преступлений корыстной направленности».