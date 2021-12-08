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За что экс-главе комитета Смольного готовят арест

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В Петербурге после ареста экс-чиновника Громова суд решил судьбу его брата

По делу о хищении более чем 160 бюджетных миллионов рублей судом в Петербурге арестован Павел Громов, брат экс-главы комитета по информатизации Смольного. Ему отведена роль ответственного за офшоры.

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Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, судья 7 декабря удовлетворил ходатайство следствия и отправил Громова в изолятор на два месяца. У него, по версии следствия, имеются деловые связи и подконтрольные юридические лица в офшорных зонах, в том числе в республике Кипр.

«Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что «средняя заработная плата обвиняемого Павла Громова с 2013 года не превышает 40 000 рублей в месяц, а его супруга нигде не трудоустроена, однако, они проживают в эксклюзивных арендуемых квартирах в элитных жилых комплексах, пользуются автомобилями премиальных марок, регулярно совершают заграничные поездки и посещают дорогостоящие курорты, также Громов П.А. неоднократно совершал сделки по приобретению дорогостоящих объектов недвижимости, что свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни и подтверждает позицию следствия о незаконном характере происхождения средств существования Громова и его явной заинтересованности в обогащении путем совершения преступлений корыстной направленности».

Павел Громов, крайний слева.
Павел Громов, крайний слева.Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»
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Обвиняемый возражал и сказал суду что, по его мнению, проблема только в братской связи.

Ранее по этому же делу из восьми эпизодов был арестован брат Громова, Иван. До вчерашнего дня он возглавлял Калининский район, до того — Петроградский и ещё раньше комитет по информатизации петербургского правительства.

Претензии к братьям касаются периода комитетской работы. С 2013 по 2018 год подведомственный комитету ГУП ИАЦ заключал контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс», после чего средства перечислялись на нужные счета, но работы выполнены так и не были.

Павел Громов, крайний слева.
Павел Громов, крайний слева.Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру»

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