Владельца «Рив Гош» и экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера арестовали в Петербурге

Мейер арестован на два месяца, до 7 февраля 2022 года. Как писала «Фонтанка», его обвиняют в двух эпизодах мошенничества на общую сумму в 2,5 млрд рублей. Вины в инкриминируемых ему преступлениях владелец «Рив Гош» не признает.

Адвокат Мейера назвал дело надуманным. По его мнению, оно является простым бизнес-конфликтом. Он просил отпустить своего доверителя под залог в 5 млн рублей.

Суд в ближайшее время также рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для супруги бизнесмена, а также для гендиректора ООО «Биг Бокс» Елены Стрельцовой.