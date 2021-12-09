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Владельца «Рив Гош» и экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера арестовали в Петербурге

Московский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении владельца «Рив Гош» и экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера. Об этом 9 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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Мейер арестован на два месяца, до 7 февраля 2022 года. Как писала «Фонтанка», его обвиняют в двух эпизодах мошенничества на общую сумму в 2,5 млрд рублей. Вины в инкриминируемых ему преступлениях владелец «Рив Гош» не признает.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Адвокат Мейера назвал дело надуманным. По его мнению, оно является простым бизнес-конфликтом. Он просил отпустить своего доверителя под залог в 5 млн рублей.

Суд в ближайшее время также рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для супруги бизнесмена, а также для гендиректора ООО «Биг Бокс» Елены Стрельцовой.

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, а также его жена и деловой партнер Ирина были задержаны накануне. Бизнесменов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

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Комментарии (15)

angel of death
надо было валить из страны, а не тупить тут...
vku79
А что Сбер дал кредит за красивые глазки? Да там 100500 проверок было, такие суммы просто так не выдают. Идёт тшательная проверка. Кто то хороший откат получил.
Яхта
Проверить бы службу сбера на предмет отката за одобрение кредита
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