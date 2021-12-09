FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Владелец «Рив Гош» Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Его адвокат заявил, что это просто бизнес-конфликт

8
Печать

Два эпизода мошенничества вменяет следствие владельцу «Рив Гош» Августу Мейеру.

Об этом стало известно, как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 декабря, во время заседания об избрании ему меры пресечения.

По одному из эпизодов заявленный ущерб составляет 1 428 677 453,77 рубля. По второму — 1 000 000 000 рублей.

Следствие просит суд отправить предпринимателя под стражу.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Жена Мейера также является обвиняемой по уголовному делу. Но следствие полагает, что ей будет достаточно домашнего ареста.

ПоделитьсяПоделиться

«Следователь, обосновывая ходатайство, указал в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, следствие хочет отправить под домашний арест Елену Стрельцову, гендиректора ООО «Биг Бокс».

Сам Мейер вину не признает и против ходатайства следствия возражал. Его адвокат назвал материалы дела — набором заклинаний и мантр, которые не подтверждают вообще ничего.

«Пять лет ведется следствие. Уже всё изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт», — заявил защитник. И попросил суд отпустить владельца «Рив Гош» под залог в 5 млн рублей либо ограничить его запретом определенных действий. В крайнем случае — домашний арест.

Суд удалился в совещательную комнату.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Владелец «Рив Гош», экс-совладелец «Юлмарта» Август Мейер, его жена и деловой партнер были задержаны накануне. Бизнесменов подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, которые были получены на развитие бизнеса незадолго до краха компании «Юлмарт».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

266848500
Юлмарт развалили, взялись за "Рив Гош"? Жаль, жена любит эти магазины.
kоt-obormot
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.©
ivan4ay
завидуйте молча. диванные эксперты
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1