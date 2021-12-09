Владелец «Рив Гош» Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Его адвокат заявил, что это просто бизнес-конфликт

Два эпизода мошенничества вменяет следствие владельцу «Рив Гош» Августу Мейеру.



Об этом стало известно, как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 декабря, во время заседания об избрании ему меры пресечения.



По одному из эпизодов заявленный ущерб составляет 1 428 677 453,77 рубля. По второму — 1 000 000 000 рублей.



Следствие просит суд отправить предпринимателя под стражу.