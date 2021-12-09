Владелец «Рив Гош» Мейер обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Его адвокат заявил, что это просто бизнес-конфликт

Два эпизода мошенничества вменяет следствие владельцу «Рив Гош» Августу Мейеру.
Об этом стало известно, как сообщает объединенная пресс-служба судов 9 декабря, во время заседания об избрании ему меры пресечения.
По одному из эпизодов заявленный ущерб составляет
Следствие просит суд отправить предпринимателя под стражу.
Жена Мейера также является обвиняемой по уголовному делу. Но следствие полагает, что ей будет достаточно домашнего ареста.
«Следователь, обосновывая ходатайство, указал в том числе, что Мейером принимаются активные меры по отчуждению имущества», — сообщает пресс-служба.
Кроме того, следствие хочет отправить под домашний арест Елену Стрельцову, гендиректора ООО «Биг Бокс».
Сам Мейер вину не признает и против ходатайства следствия возражал. Его адвокат назвал материалы дела — набором заклинаний и мантр, которые не подтверждают вообще ничего.
«Пять лет ведется следствие. Уже всё изъято, все допрошены. Это бизнес-конфликт», — заявил защитник. И попросил суд отпустить владельца «Рив Гош» под залог в 5 млн рублей либо ограничить его запретом определенных действий. В крайнем случае — домашний арест.
Суд удалился в совещательную комнату.