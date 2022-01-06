Самые загадочные криминальные истории года: гид «Фонтанки»

Тайна трех лет В сентябре 2021 года художника Илью Першина приговорили за насилие над росгвардейцем. Следствие вменило ему акцентированные удары локтями в грудь и ногой по задней поверхности колена при задержании на митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Таинственности уголовному делу Першина придали две видеозаписи — с попыткой задержания и следственным экспериментом — реконструкцией событий. Защита трактовала момент задержания однозначно: росгвардеец обхватил художника сзади, но поскользнулся и приземлился на колено.

Момент задержания Ильи Першина предоставлено адвокатом Алексеем Калугиным

Вторая запись, со следственным экспериментом, навела новую тень на плетень. Статист, исполнявший роль Першина, пять раз под диктовку следователя пытался попасть ногой по колену Алексеева, и все безуспешно. Видеозаписью эксперимента, приобщенной к делу, поделился с «Фонтанкой» адвокат Алексей Калугин.

Следственный эксперимент по делу Ильи Першина предоставлено адвокатом Алексеем Калугиным

Октябрьский районный суд посчитал, что в тесноте объятий Першин все-таки наколотил локтями и ногой на три года колонии-поселения. Санкт-Петербургский горсуд согласился.

Тюрьма есть, а дела нет Полноценной криминальной историей находку издания 47News — частную тюрьму в заброшенном коттеджном поселке под Петербургом — назвать нельзя, так как Следственный комитет посчитал постройку чьей-то забавой и большинство вопросов оставил без ответа.

Автор: видео с сайта youtube.com, пользователь Andrey Karlov

В 44 километрах от города на принадлежащем номинальным физлицам участке десять лет назад построили капитальную подземную тюрьму. Натуральный антураж не оставлял сомнений, что на узников камеры должны были производить впечатление истинности.

Косвенные следы ведут к убитому в 2018 году авторитетному предпринимателю Бадри Шенгелия. На стене тюрьмы нашли начертанное слово Manonera — так называется петербургская компания с регистрацией в здании, которое раньше относилось к активам Шенгелии https://47news.ru/articles/197218/. Других фирм с таким же названием не было. Окрестности Агалатово давно были облюбованы предпринимателем. Собственно, недалеко от заброшенного поселка его и убили.

Ни одного узника Следственный комитет не нашел, а после статьи 47News спешно зарыл тюрьму. Тайна памятника В 2021 году стало меньше еще одной краеведческой загадкой. Расследование Татьяны Востроиловой раскрыло тайну могильного памятника на Киновеевском кладбище. Его история увела к жуткой бытовой драме 1960-х, когда была убита молодая женщина Екатерина Иванцова. Изваяние из белого мрамора в память о Кате стало первой масштабной композицией ленинградского архитектора Генриха Тимофеева. Памятник получился автобиографичным. Иванцова и Тимофеев любили друг друга. Над расследованием Татьяна Востроилова работала год. Она раскрыла тайну жизни и гибели Екатерины и историю создания памятника, десятки лет привлекающего к себе внимание краеведов и простых любителей прогулок по кладбищам. Тайна воспитанников и воспитателей Одна из самых неожиданных криминальных развязок 2021 года — оправдательный приговор по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома для сирот в Петербурге. До последних дней декабря общественность была убеждена, что в учреждении много лет насаждался гомосексуализм, и пассивными партнерами для взрослых выступали несовершеннолетние. Убежденность подкреплялась 25-летним сроком, который прокуратура запросила бывшему педагогу Михаилу Елину.

Дело слушалось в открытом режиме, и адвокаты обвиняемых поделились с «Фонтанкой» тонкостями следствия уже после оправдательного приговора. Обвинение, как сообщила защитник Елина Ирина Гаврилова, строилось на показаниях потерпевших с умственной отсталостью и выраженной степенью дебильности, а некоторые прямо признавали, что склонны к выдумкам. В СИЗО в ожидании суда несколько лет провели четверо фигурантов. Пятый, заслуженный учитель России Станислав Виноградов, умер в заключении от инфаркта. Оправданы все за отсутствием события преступления. Следственный комитет не согласился с этим, считая доказательственную базу достаточной. Тем не менее адвокат Дмитрий Герасимов, представлявший интересы потерпевших, высказал «Фонтанке» мнение, что дела о сексуальном насилии над детьми очень сложно оценивать юридически, так как все доказательства упираются в показания самих участников событий, и предположил, что присяжным было бы проще вынести вердикт, чем профессиональному судье. Тайна двух подписей

Депутаты «Единой России» Любовь Егорова и Юрий Авдеев оказались втянуты в посткриминально-этический скандал. Их подписи стояли под поручительством за авторитетного предпринимателя Михаила Глущенко, известного как Миша Хохол и организатор убийства Галины Старовойтовой. Глущенко попросился на УДО и для репутационного веса подкрепился положительной характеристикой от имени общественных деятелей. Подписей было три. Мужества признать свое авторство хватило только коммунисту Владимиру Таймазову. Единороссы заявили, что их автографы подделали. Таймазов предположил, что сдать назад их вынудила партийная корпоративность. О подлинности поручительства заявил адвокат Михаила Глущенко, ведь в противном случае его обвинили бы в том, что он предоставил суду липу. В условно-досрочном освобождении Хохлу отказали. Тайна двух баночек и двух понятых Бывшего депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника судят по делу о наркотиках. По мнению обвинения, весной 2021 года Резник приобрел 18 граммов вещества для личного потребления. Следственная группа застала его в квартире родственника на набережной Обводного канала. Из материалов дела следует, что Резник при свидетелях вынул из сумки две баночки жевательных конфет и постарался от них избавиться. В одной баночке лежал наркотик.