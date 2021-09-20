Не отрекаются любя. Члены «Единой России» отрицают поручительство за организатора убийства Галины Старовойтовой

автор фото Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







После публикации «Фонтанки» о поддержке общественными деятелями Михаила Глущенко, осужденного за убийство Галины Старовойтовой, последовала реакция «Единой России». Замсекретаря Генсовета партии Александр Хинштейн настоятельно рекомендовал однопартийцам отозвать поручительство. «Ни о каком его условно-досрочном освобождении не может идти и речи! Такая позиция прямо противоречит позиции «Единой России» и государства в целом», — опубликовал Хинштейн гневный пост. Глущенко в очередной раз ходатайствует об УДО. Заседание суда назначено на 22 сентября. В материалах есть ходатайство с подписями уважаемых людей.



Издание «Закс.ру» опубликовало заметку со словами Героя России, шестикратной олимпийской чемпионки, петербургского депутата Любови Егоровой: «Не знаю, откуда моя подпись появилась. Я ничего не подписывала. Это ложь». Второй подписант, такой же депутат и бывший председатель комитета по спорту Петербурга Юрий Авдеев напрямую не цитировался, но указывалось, что он назвал «наглой провокацией» информацию о своем поручительстве за Глущенко. На этом Александр Хинштейн посчитал тему исчерпанной. «Значит, все-таки фейк», — отреагировал он на заметку. Но ходатайство с указанием Егоровой и Авдеева существует. Его представила в Дзержинский районный суд защита Михаила Глущенко. На документе стоит печать Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, он приложен к материалам об условно-досрочном освобождении. Многочисленные попытки «Фонтанки» услышать Юрия Авдеева по сотовому телефону уткнулись в тишину. Он прислал сообщение, в котором просил изложить суть звонков. «Фонтанка» спросила Авдеева, готов ли он официально опровергнуть поручительство за Глущенко за своей подписью и уверен ли он, что экспертиза покажет поддельность автографа. На вопросы Авдеев не ответил.

Любовь Егорова заявила «Фонтанке», что она «конечно, не подписывала» ходатайство об условно-досрочном освобождении Глущенко: «Его защита ко мне с такой просьбой не обращалась. Без понятия, как моя подпись оказалась под документом». Автографы Егоровой и Авдеева — достаточно узнаваемы. Они стояли после подписи еще одного общественного деятеля — главного научного руководителя университета Лесгафта. Владимир Таймазов и Михаил Глущенко давно знакомы из-за общей любви к боксу. «Я подписал ходатайство. Что вам надо? — встретил звонок «Фонтанки» Владимир Таймазов. — Слышал, что Егорова и Авдеев отрицают свое участие. Глущенко — мой друг. Когда он был в Госдуме, возглавлял федерацию бокса «Сават». По словам собеседника, других подписей он под ходатайством не видел, и предполагалось, что оно будет подано от лица Таймазова. «Это моя инициатива», — добавил профессор, входящий в совет при президенте России по развитию физкультуры и спорта. «Фонтанка» читала весь текст ходатайства. Оно составлено не от единственного лица.

«Мы как группа общественных деятелей считаем необходимым ходатайствовать перед судом о его освобождении, — говорится в документе. — По нашему мнению, Глущенко может занять достойное место в обществе… Указанные нами обстоятельства свидетельствуют о его исправлении… Готовы оказать всяческое содействие в его становлении как законопослушного гражданина». Присутствие «множественных» оборотов в ходатайстве Владимир Таймазов объяснить не смог. «Я буду на суде 22 сентября и всё расскажу», — сообщил он «Фонтанке». В среду Дзержинский районный суд рассмотрит ходатайство Михаила Глущенко об условно-досрочном освобождении. Под стражей он находится с июня 2009 года. Семнадцатилетний срок по двум приговорам — за вымогательство и организацию убийства Старовойтовой — заканчивается летом 2026-го. Глущенко хочет выйти на пять лет раньше. Михаил Глущенко по прозвищу Миша Хохол — один из ярчайших представителей тамбовской группировки, которую возглавлял Владимир Барсуков-Кумарин. Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года. Ее расстреляли в подъезде жилого дома на набережной канала Грибоедова. Реальные сроки получили четыре человека. ФСБ полагает, что заказчиком убийства является Барсуков-Кумарин. Показания на него дал Михаил Глущенко.



Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»