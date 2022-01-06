Снежно и скользко. В Петербурге продолжается временная январская оттепель

По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, в четверг, 6 января, в Петербурге сохранится облачная погода, будет продолжать идти снег. Ветер ожидается западный, северо-западный со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -2… -4 градуса. На дорогах гололедица.



Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и составит 741 мм ртутного столба. Влажность воздуха — 93%.



«Фонтанка» писала, что плюсовую температуру на пару дней в Петербург принёс циклон «Юмит». Однако уже завтра в город должны вернуться морозы, и вновь похолодает до минус 10 — 11 градусов.

