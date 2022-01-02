Путин поздравил телеграммой Юрия Григоровича. Легендарный хореограф празднует сегодня 95-летний юбилей

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. После окончания учебы в Ленинградском хореографическом училище он был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова. В 1964 году Григорович стал главным балетмейстером Большого театра и занимал этот пост более 30 лет. После этого он покинул театр и начал работу с зарубежными и российскими коллективами.



В феврале 2001 года он вернулся в Большой театр, а 1 марта 2008-го стал штатным хореографом балетной труппы.



С 1988 года он также является заведующим кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии.



Самые известные постановки Юрия Григоровича — балет «Щелкунчик», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок».