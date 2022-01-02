Путин поздравил телеграммой Юрия Григоровича. Легендарный хореограф празднует сегодня 95-летний юбилей

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем известного советского и российского танцовщика и хореографа, уроженца Ленинграда Юрия Григоровича, который 2 января празднует своё 95-летие.
«Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за её пределами, — говорится, в частности, в телеграмме от имени главы государства, опубликованной на сайте Кремля. — Знаменитые спектакли, поставленные Вами за годы плодотворной деятельности и сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров, а Ваши воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя».
«Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. От души поздравляю с наступившими новогодними праздниками!» — отмечается также в телеграмме Путина.