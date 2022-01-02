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Путин поздравил телеграммой Юрия Григоровича. Легендарный хореограф празднует сегодня 95-летний юбилей

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Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем известного советского и российского танцовщика и хореографа, уроженца Ленинграда Юрия Григоровича, который 2 января празднует своё 95-летие.

Фото: Пресс-служба Кремля. Архив
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«Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным признанием как в нашей стране, так и за её пределами, — говорится, в частности, в телеграмме от имени главы государства, опубликованной на сайте Кремля. — Знаменитые спектакли, поставленные Вами за годы плодотворной деятельности и сегодня украшают репертуары крупнейших российских и зарубежных театров, а Ваши воспитанники берегут и достойно продолжают творческие традиции своего учителя».

«Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. От души поздравляю с наступившими новогодними праздниками!» — отмечается также в телеграмме Путина.

Фото: Пресс-служба Кремля. Архив

Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. После окончания учебы в Ленинградском хореографическом училище он был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова. В 1964 году Григорович стал главным балетмейстером Большого театра и занимал этот пост более 30 лет. После этого он покинул театр и начал работу с зарубежными и российскими коллективами.

В феврале 2001 года он вернулся в Большой театр, а 1 марта 2008-го стал штатным хореографом балетной труппы.

С 1988 года он также является заведующим кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии.

Самые известные постановки Юрия Григоровича — балет «Щелкунчик», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок».

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Комментарии (1)

angel of death
странно, что ничего не написано про годы Блокады Ленинграда - чем человек в них занимался... =/
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