Соловки стали федеральным памятником

Соловецкий архипелаг включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова 27 декабря, сообщает Интерфакс.
Утверждены также границы территории Соловецкого архипелага, к нему относятся острова Большой Соловецкий, Аизер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий, а также Малый Заяцкий.
Признание Соловков объектом культурного наследия федерального значения означает, что теперь государство берет памятник культуры под особую охрану, будет его изучать и гарантирует его сохранность и доступ к нему.
На Соловецком архипелаге в XV веке был построен монастырь, ставший на несколько столетий одной из самых значимых христианских святынь. В 1923 году на его территории открылся Соловецкий лагерь особого назначения — первый и одновременно самый известный исправительно-трудовой лагерь в Советском Союзе, созданный для изоляции, трудового использования и перевоспитания особо опасных политических и уголовных преступников. С 1967 года на острове открыли музей-заповедник. С 1992 года он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года считается особо ценным объектом природного и исторического наследия России.