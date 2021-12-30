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Соловки стали федеральным памятником

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Соловецкий архипелаг включен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова 27 декабря, сообщает Интерфакс.

Утверждены также границы территории Соловецкого архипелага, к нему относятся острова Большой Соловецкий, Аизер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий, а также Малый Заяцкий.

Признание Соловков объектом культурного наследия федерального значения означает, что теперь государство берет памятник культуры под особую охрану, будет его изучать и гарантирует его сохранность и доступ к нему.

На Соловецком архипелаге в XV веке был построен монастырь, ставший на несколько столетий одной из самых значимых христианских святынь. В 1923 году на его территории открылся Соловецкий лагерь особого назначения — первый и одновременно самый известный исправительно-трудовой лагерь в Советском Союзе, созданный для изоляции, трудового использования и перевоспитания особо опасных политических и уголовных преступников. С 1967 года на острове открыли музей-заповедник. С 1992 года он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 1995 года считается особо ценным объектом природного и исторического наследия России.

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Комментарии (4)

Денеб
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