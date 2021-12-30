Далеко ходить не надо. МЕДСИ открыла клинику формата «у дома» в Петербурге

Фото: предоставлено предоставлено пресс-службой МЕДСИ Поделиться Поделиться







Новый центр находится на улице Дыбенко, 8, корпус 3. Он продуман так, чтобы использовать 400 кв.м площади максимально эффективно. Прием ведут специалисты более 20 различных направлений — в их числе терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог, невролог, кардиолог, уролог, хирург, травматолог, гинеколог, ЛОР, стоматолог (стоматолог-терапевт, стоматолог-ортодонт, стоматолог-ортопед), офтальмолог, массажист, УЗИ-специалист. В клинике развернуто педиатрическое отделение, где ведут прием специалисты различного профиля.



Современное оборудование позволяет проводить на месте УЗИ, ЭЭГ, ЭКГ, функциональную и лабораторную диагностику как для взрослых, так и для детей. Здесь также можно сделать ПЦР-тест и пройти вакцинацию от COVID-19.

Пропускная способность медицинского учреждения — около 100 человек в день, более 100 тысяч посещений в год. Центр работает в среднем ценовом сегменте и участвует в программах ДМС.



Главный врач Медси (Санкт-Петербург) Алексей Василевский и операционный директор АО «Группа компаний «МЕДСИ» Родион Ступин



Фото: предоставлено предоставлено пресс-службой МЕДСИ Поделиться Поделиться







Основная идея амбулатории — качественное оказание первичной медицинской помощи, которое позволяет спланировать дальнейшее лечение и снижает риск перехода заболевания в хроническое.

Вторая важная составляющая философии проекта — комфорт пациента. Именно поэтому в МЕДСИ на Дыбенко нет ступенек, порогов и т. д. По центру могут легко передвигаться люди на коляске, мамы с с маленькими детьми. Обеспечивает комфорт пациентов и интеллектуальная система информирования — электронное табло, на котором можно увидеть фамилию врача, номер очереди, найти нужный кабинет.

Клиника приступила к работе в день новоселья Фото: предоставлено предоставлено пресс-службой МЕДСИ Поделиться Поделиться







Отличительной чертой сети клиник Медси являются IT-технологии: онлайн-запись на прием, телемедицинские консультации, получение медицинских заключений через приложение SmartMed. Кроме того, благодаря данному сервису можно всегда иметь доступ к своим медицинским документам, к истории приёмов и онлайн-консультаций в электронной медкарте, а также обратиться за получением второго экспертного мнения.



Директор клиник МЕДСИ в Петербурге Зинаида Мякина отметила еще один плюс для пациентов — возможность в сложных случаях продолжить лечение в крупной многопрофильной клинике на улице Марата. Это современный комплекс, где проводятся в том числе высокотехнологические операции, а также есть собственный стационар.

Клиника на Дыбенко — третья для сети МЕДСИ в Петербурге и первая в формате «мини-семейная». В честь новоселья и 25-летия компании для ее клиентов действует скидка* — в январе они смогут сэкономить четверть стоимости консультационных услуг.

Материал подготовлен специально для ООО «Медси Санкт-Петербург»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-010650 от 26.02.2020г.

* Акция проводится ООО «Медси Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, улица Марата 6 А, ИНН 7826117076, ОГРН 1027810326774). Скидка 25% предоставляется на первичные консультации специалистов в клинике МЕДСИ на Дыбенко. Срок действия акции — до 15 января. Подробнее читайте на сайте.

