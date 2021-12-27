В ГМЗ «Павловск» назвали сумму недополученных из-за пандемии доходов

Если в доковидные времена число посетителей за год превышало 1,5 миллиона человек, то в 2021 году заповедник посетило на 200 тысяч человек меньше. Директор объясняет это отсутствием иностранных туристов, которым не дают приехать закрытые границы и ковидные ограничения по всеми миру.

Из-за отсутствия интуристов в 2021 году ГМЗ «Павловск» недосчитался 200 тысяч посетителей и 70 миллионов рублей. Об этом 27 декабря рассказала директор музея-заповедника Вера Дементьева на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Доходы музея, соответственно, тоже упали. В 2021 году «Павловск» заработал 132 миллиона рублей.



«Это собственные доходы музея, то, что мы заработали за свои услуги, без государственной помощи», — подчеркнула Вера Дементьева.



По сравнению с доковидным 2019 годом это значимое снижение — тогда музей заработал 200 миллионов рублей.



В зимний период плату за вход в музей-заповедник берут только в выходные и праздничные дни. Она равняется 100 рублям, при этом действует большой перечень льгот. Например, детям до 16 лет вход в «Павловск» бесплатный.



В 2022 году в «Павловске» начнут реконструировать Краснодолинный павильон, построенный в 1799-м –1800-х годах. Сейчас это руинированная постройка.



«Это не следы военных преступлений, это то, что сделало время», — рассказала директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева.

