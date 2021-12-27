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В ГМЗ «Павловск» назвали сумму недополученных из-за пандемии доходов

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Из-за отсутствия интуристов в 2021 году ГМЗ «Павловск» недосчитался 200 тысяч посетителей и 70 миллионов рублей. Об этом 27 декабря рассказала директор музея-заповедника Вера Дементьева на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Если в доковидные времена число посетителей за год превышало 1,5 миллиона человек, то в 2021 году заповедник посетило на 200 тысяч человек меньше. Директор объясняет это отсутствием иностранных туристов, которым не дают приехать закрытые границы и ковидные ограничения по всеми миру.

Доходы музея, соответственно, тоже упали. В 2021 году «Павловск» заработал 132 миллиона рублей.

«Это собственные доходы музея, то, что мы заработали за свои услуги, без государственной помощи», — подчеркнула Вера Дементьева.

По сравнению с доковидным 2019 годом это значимое снижение — тогда музей заработал 200 миллионов рублей.

В зимний период плату за вход в музей-заповедник берут только в выходные и праздничные дни. Она равняется 100 рублям, при этом действует большой перечень льгот. Например, детям до 16 лет вход в «Павловск» бесплатный.

В 2022 году в «Павловске» начнут реконструировать Краснодолинный павильон, построенный в 1799-м –1800-х годах. Сейчас это руинированная постройка.

«Это не следы военных преступлений, это то, что сделало время», — рассказала директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева.

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Комментарии (3)

angel of death
два года туда не могу съездить погулять из-за пандемии...
раньше каждый сезон катался - чистый воздух, ёлочки вековые, отгорожено всё от машин и водятлов, белочки бегают лесные, скамеечки есть посидеть, тропинок много....
каждый сезон Павловский Парк по-своему прекрасен...
но из-за пандемии - в начале надо в метро трястись с потенциально заразными, потом в электричке, потом обратно по тому же маршруту - а ведь везде толкучки, и 1 апчхи вам в лицо порой хватит, чтобы отправиться на ИВЛ... приходится откладывать посещение парка... вот вам и убытки...
причём даже платный вход не останавливает - если там парк сам не растащат, и будут охранять его от заполнения бомжами или преступными элементами - то проход в безопасную зону со свежим воздухом стоит пары сотен деревянных...
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