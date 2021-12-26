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Nature: Все штаммы коронавируса научились подавлять иммунную систему человека

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Эффективно справляться с иммунной системой человека могут не только штаммы «дельта» и «омикрон». Это было заложено в них еще в «альфа»-версии, выяснили ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Как пишет «Коммерсант» 26 декабря, в результате эволюции штамм коронавируса «альфа» начал вырабатывать больше белков N, Orf6 и Orf9b, которые нейтрализуют врожденную иммунную систему человека. В результате организм зараженного не вырабатывает белки интерферона в ответ на попадание вируса внутрь. Схожие мутации есть у штаммов «дельта» и «омикрон».

В Центре Гамалеи заявили, что «омикрон»-штамм очень быстро вытесняет «дельту».

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Комментарии (4)

vader
В таком случае как и чем может помочь вакцинация?
chip1
В журнале Nature были опубликованы результат исследований американских и английских ученых, для чего в конце статьи Ф добавила три копейки от центра Гамалеи?))
Савва Морозов
наличие нескольких только подтверждает, что рукотворное происхождение, а не от каких-то мифических летучих мышей.
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