Nature: Все штаммы коронавируса научились подавлять иммунную систему человека

Эффективно справляться с иммунной системой человека могут не только штаммы «дельта» и «омикрон». Это было заложено в них еще в «альфа»-версии, выяснили ученые. Исследование опубликовано в журнале Nature.



Как пишет «Коммерсант» 26 декабря, в результате эволюции штамм коронавируса «альфа» начал вырабатывать больше белков N, Orf6 и Orf9b, которые нейтрализуют врожденную иммунную систему человека. В результате организм зараженного не вырабатывает белки интерферона в ответ на попадание вируса внутрь. Схожие мутации есть у штаммов «дельта» и «омикрон».

