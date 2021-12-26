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В Центре Гамалеи заявили, что «омикрон»-штамм очень быстро вытесняет «дельту»

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Новый штамм коронавируса «омикрон» быстро вытесняет вариант ковида «дельта» в ряде стран. Об этом 26 декабря заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту»», — заявил он 26 декабря в эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).

Гущин добавил, что «омикрон»-штамм не похож на «живую вакцину», о чем ранее говорили различные эксперты.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что «Спутник V» менее эффективен против штамма «омикрон». Однако хорошая защита формируется у тех, кто прошел ревакцинацию.

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Комментарии (8)

KJB
Всё пропало!
260683881
А что,кто-то сомневался в этом?,такие выводы не только Гинсбург может делать,но ещё и простой здравомыслящий человек,после Омикрона прийдёт,какой нибудь очередной,пора уже конкурс объявлять на следующее название штамма.Жись у нас весёлая Бенедиктов сменяет Даниэль и Квинтинус,а Дельту меняет Омикрон,кто следующий???
Brit
Омикрон переносится легче сезонной простуды. И прививаться от него будет только дурак.
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