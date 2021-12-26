В Центре Гамалеи заявили, что «омикрон»-штамм очень быстро вытесняет «дельту»

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстро вытесняет вариант ковида «дельта» в ряде стран. Об этом 26 декабря заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.



«По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «омикрон» очень быстро начинает вытеснять «дельту»», — заявил он 26 декабря в эфире канала «Россия 1» (цитата по ТАСС).



Гущин добавил, что «омикрон»-штамм не похож на «живую вакцину», о чем ранее говорили различные эксперты.

