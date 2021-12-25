Эффективность «Спутника V» снижается: что российские эксперты узнали об «омикроне» в ЮАР

«Спутник V» менее эффективен против штамма «омикрон», штамм значительно быстрее распространяется и берет в оборот детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам поездки в ЮАР российских специалистов.

Как он рассказал 25 декабря, эксперты заметили особенности клинического течения «омикрона»: штамм распространяется значительно быстрее, а дети чаще «вовлекаются в инфекционный процесс». Симптоматика схожа с гриппом.