Эффективность «Спутника V» снижается: что российские эксперты узнали об «омикроне» в ЮАР

«Спутник V» менее эффективен против штамма «омикрон», штамм значительно быстрее распространяется и берет в оборот детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам поездки в ЮАР российских специалистов.
Как он рассказал 25 декабря, эксперты заметили особенности клинического течения «омикрона»: штамм распространяется значительно быстрее, а дети чаще «вовлекаются в инфекционный процесс». Симптоматика схожа с гриппом.
Существующие тесты способны выявлять и «омикрон», а вот эффективность вакцины «
«Специалисты Центра им. Гамалеи протестировали непосредственно сыворотку человека, которая получена от вакцинированных людей. Она на «омикроне» чуть снижается, непосредственная эффективность защиты. Но проведя дополнительные исследования у тех, кто получил вторую дозу [ревакцинировался], формируется надежная хорошая защита», — цитирует Мурашко ТАСС.
Тем временем в России зафиксированы первые незавозные случаи «омикрона».