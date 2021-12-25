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Эффективность «Спутника V» снижается: что российские эксперты узнали об «омикроне» в ЮАР

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«Спутник V» менее эффективен против штамма «омикрон», штамм значительно быстрее распространяется и берет в оборот детей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам поездки в ЮАР российских специалистов.

Как он рассказал 25 декабря, эксперты заметили особенности клинического течения «омикрона»: штамм распространяется значительно быстрее, а дети чаще «вовлекаются в инфекционный процесс». Симптоматика схожа с гриппом.

Существующие тесты способны выявлять и «омикрон», а вот эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма снизилась.

«Специалисты Центра им. Гамалеи протестировали непосредственно сыворотку человека, которая получена от вакцинированных людей. Она на «омикроне» чуть снижается, непосредственная эффективность защиты. Но проведя дополнительные исследования у тех, кто получил вторую дозу [ревакцинировался], формируется надежная хорошая защита», — цитирует Мурашко ТАСС.

Тем временем в России зафиксированы первые незавозные случаи «омикрона».

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Комментарии (13)

dragvs
Уже есть результаты исследований: в пробирке на плазме вакцинированных людей у Спутника нулевая эффективность. У западных вакцин эффективность снижена, но остается.
266978436
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. ном.ер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
262224921
3 стадию испытаний когда опубликуете отцы?
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