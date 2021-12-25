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«Омикрон» пошёл в народ: в России зафиксированы первые незавозные случаи

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Новый штамм коронавируса «омикрон» теперь не только завозят в Россию из-за границы. Он начал распространяться и среди тех, кто никуда не выезжал, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

«Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть и на территории РФ случаи заражения штаммом «омикрон», — цитирует 25 декабря министра ТАСС.

По словам Мурашко, Минздрав уже разрабатывает новые рекомендации по лечению пациентов с «омикроном».

Как писала «Фонтанка», в Петербурге уже как минимум двое прибывших с «омикроном». Первая заболевшая переехала с домашней самоизоляции в бокс больницы им. Боткина. А местоположение второго пациента в Смольном не раскрывают.

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Комментарии (12)

ivana
А местоположение второго пациента в Смольном не раскрывают-значит депутат или чиновник...
266759763
Вот те на!!!
А счастье было где-то близко)
266978436
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даж.е на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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