«Омикрон» пошёл в народ: в России зафиксированы первые незавозные случаи

Новый штамм коронавируса «омикрон» теперь не только завозят в Россию из-за границы. Он начал распространяться и среди тех, кто никуда не выезжал, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

«Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть и на территории РФ случаи заражения штаммом «омикрон», — цитирует 25 декабря министра ТАСС.

По словам Мурашко, Минздрав уже разрабатывает новые рекомендации по лечению пациентов с «омикроном».