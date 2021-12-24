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В петербургском «Центре комплексного благоустройства» смена руководства

Глава ГКУ «Центр комплексного благоустройства» (ЦКБ) Иван Лапшин дорабатывает в организации последние дни. Его место должен занять заместитель Роман Сапижак.

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Об уходе Лапшина сообщили 24 декабря 47news, он работает до 30 декабря. Как он сам заявил изданию, это не связано с профессиональной деятельностью, просто идет смена команды.

На днях были допрошены бывшие и нынешние сотрудники ЦКБ в связи с возможным хищением при отсыпке полигона Новоселки, где учреждение является заказчиком. Однако конкретно для Лапшина более актуальным является контекст строительства экопарка в Приморском районе. Напомним, почти миллиардный контракт был расторгнут весной, а строительство заморожено. Инициатором выступил именно «Центр комплексного благоустройства», которому не понравилась фракция песка, используемого подрядчиком. На днях в этом сюжете случился поворот, который, с одной стороны, выставляет заказчика в неприглядном свете, а с другой — позволяет рассчитывать на достройку объекта. Подробнее — здесь.

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Комментарии (2)

Tottot
А что сапижак откупился от уголовного дела по калининскому району? И теперь тоже в благоустройство пошел вслед за бывшим главой калининского района? Теперь там будут откатики собирать )
266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на л.екарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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