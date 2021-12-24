В петербургском «Центре комплексного благоустройства» смена руководства

Об уходе Лапшина сообщили 24 декабря 47news, он работает до 30 декабря. Как он сам заявил изданию, это не связано с профессиональной деятельностью, просто идет смена команды.



На днях были допрошены бывшие и нынешние сотрудники ЦКБ в связи с возможным хищением при отсыпке полигона Новоселки, где учреждение является заказчиком. Однако конкретно для Лапшина более актуальным является контекст строительства экопарка в Приморском районе. Напомним, почти миллиардный контракт был расторгнут весной, а строительство заморожено. Инициатором выступил именно «Центр комплексного благоустройства», которому не понравилась фракция песка, используемого подрядчиком. На днях в этом сюжете случился поворот, который, с одной стороны, выставляет заказчика в неприглядном свете, а с другой — позволяет рассчитывать на достройку объекта. Подробнее — здесь.

