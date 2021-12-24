Администрацию принудили к экопарку в Юнтолово. В качестве аккомпанемента — отставки ответственных

Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, на 28 января назначено заседание по иску строительной компании ССУ-5 о взыскании 38 млн рублей со структуры правительства Петербурга — «Центра комплексного благоустройства» (ЦКБ). Истец полагает, что эту сумму ЦКБ не доплатил за выполненные работы по контракту на строительство экопарка в Юнтолово на севере Петербурга. Внутри этой же тяжбы ЦКБ подал встречный иск на 210 млн, утверждая, — это ущерб от использования песка не той кондиции, что заложена в проекте. Речь, на минуточку, о 445 тысячах кубометров. Общий вес контракта 894 млн.

Тем временем 16 декабря в апелляции устояло решение суда с теми же участниками, но по более принципиальному поводу. В январе ССУ-5 подало иск с требованием отменить решение ЦКБ о расторжении упомянутого контракта в одностороннем порядке. Разрыв случился 26 декабря прошлого года. Заказчик взял пробы песка из готовых насыпей, и ему не понравился коэффициент фильтрации воды. То есть, с какой скоростью песок пропускает воду. ЦКБ посчитал, песок не тот, что требовался по проекту, и скорость не та.



«Центр комплексного благоустройства» на днях появился в новостях в связи с масштабными обысками по делу о мошенничестве при рекультивации полигона Новосёлки, где ЦКБ заказчик. По данным следствия, казне нанесён ущерб на сумму от 100 до 150 млн. По иронии судьбы, речь о закупке песка. И так совпало, что подрядчика — компанию «Профистрой» — ЦКБ в свое время чётко видел исполнителем контракта на экопарк.



Суд отметил, что ЦКБ осуществлял входной контроль песка, поступавшего на площадку, и претензий тогда не было. В итоге качество работ признано надлежащим, решение о разрыве контракта недействительным.

