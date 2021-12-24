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Администрацию принудили к экопарку в Юнтолово. В качестве аккомпанемента — отставки ответственных

Редкая история: борьба бизнеса с правительством Петербурга закончилась успехом для первого. 47news знает, кто и почему теперь покинет своё кресло там, где на днях были обыски.

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Фото: 47news.ru
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Как сообщается в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, на 28 января назначено заседание по иску строительной компании ССУ-5 о взыскании 38 млн рублей со структуры правительства Петербурга — «Центра комплексного благоустройства» (ЦКБ). Истец полагает, что эту сумму ЦКБ не доплатил за выполненные работы по контракту на строительство экопарка в Юнтолово на севере Петербурга. Внутри этой же тяжбы ЦКБ подал встречный иск на 210 млн, утверждая, — это ущерб от использования песка не той кондиции, что заложена в проекте. Речь, на минуточку, о 445 тысячах кубометров. Общий вес контракта 894 млн.

Тем временем 16 декабря в апелляции устояло решение суда с теми же участниками, но по более принципиальному поводу. В январе ССУ-5 подало иск с требованием отменить решение ЦКБ о расторжении упомянутого контракта в одностороннем порядке. Разрыв случился 26 декабря прошлого года. Заказчик взял пробы песка из готовых насыпей, и ему не понравился коэффициент фильтрации воды. То есть, с какой скоростью песок пропускает воду. ЦКБ посчитал, песок не тот, что требовался по проекту, и скорость не та.

«Центр комплексного благоустройства» на днях появился в новостях в связи с масштабными обысками по делу о мошенничестве при рекультивации полигона Новосёлки, где ЦКБ заказчик. По данным следствия, казне нанесён ущерб на сумму от 100 до 150 млн. По иронии судьбы, речь о закупке песка. И так совпало, что подрядчика — компанию «Профистрой» — ЦКБ в свое время чётко видел исполнителем контракта на экопарк.

Суд отметил, что ЦКБ осуществлял входной контроль песка, поступавшего на площадку, и претензий тогда не было. В итоге качество работ признано надлежащим, решение о разрыве контракта недействительным.

— Мы собираемся достраивать объект. Если потребуется корректировка проекта, то готовы её обсуждать с заказчиком, — отметили в ССУ-5.

47news связался с директором ЦКБ Иваном Лапшиным. По его словам, решение идти судиться в кассацию пока не принято. Кстати, как рассказали собеседники в Смольном, Лапшин работает до 30 декабря. Сам он отрицать не стал: «Да, это так. Идёт смена команды, это нормально (пришёл новый председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко. — Прим. ред.). С профессиональной деятельностью не связано». Говорят, на его место встанет заместитель Роман Сапижак.

Подробнее о последнем витке драмы вокруг многострадального экопарка читайте в материале.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (3)

266977332
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Оч.ень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
***_555
Сколько взыщут с виновных чинушек персонально?
265054030
"Экопарком" называют свалки мусора. Несчастную Юнтоловку скоро сравняют с землей и завалят отходами.
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