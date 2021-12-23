Гособвинение в Белоруссии требует 11 лет тюрьмы для повара из России за ролики оппозиции

Гособвинение запросило 11 лет лишения свободы для 21-летнего россиянина Егора Дудникова. Об этом 23 декабря сообщает «Русская служба BBC».

Молодой человек обвиняется в том, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции и был администратором Telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси, ОГСБ», который признан экстремистским.

Максимальная санкция за инкриминируемые преступления — 12 лет лишения свободы, и просьба прокурора присудить 11 лет, — стала для россиянина шоком, отмечает издание. Приговор будет оглашён 27 декабря.



Дело было передано в Минский городской суд накануне в среду, 22 декабря. По версии следствия, с 19 января по 21 мая 2021 года россиянин в одном из телеграм-чатов «с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера». Сообщения, по мнению прокуратуры, разжигали «социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности», также «склоняли граждан к запланированным противоправным действиям».

Ранее президент Александр Лукашенко говорил, что Дудников был модератором телеграм-чата «Отряды самообороны Беларуси». СМИ Белоруссии сообщали, что Дудников написал явку с повинной и сотрудничает со следствием. Российские медиа рассказывали о применении насилия к россиянину в ходе разбирательства.



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Минувшим летом мать россиянина в эфире телеканала «Дождь»* (признано в РФ СМИ-иноагентом) рассказала, что сын переехал в Минск из России к своей девушке, после того как выучился на повара. В Белоруссии он работал в ресторане фастфуда.



«Я точно знаю, что Егор — не революционер. Он просто влюблённый мальчишка. Он туда переехал ради девушки, — рассказывала Юлия Дудникова. — У него красивый голос. Он озвучивал аниме, игры, рекламу. Роликов [преступных] я не видела. Предполагаю, что он просто хотел заработать».



Егор Дудников Фото: скриншот YouTube.com Поделиться Поделиться







По словам матери, при обыске у россиянина на съёмной квартире изъяли микрофон. После задержания к россиянину не пускали ни юристов, ни консульских сотрудников. Мать Дудникова просила Лукашенко о помиловании сына.

В Минске по схожему уголовному делу обвиняется журналист «КП Беларусь» Геннадий Можейко. Ему вменяют разжигание вражды или розни и оскорбление представителя власти. До настоящего времени он содержится под стражей.

Напомним, 21 декабря россиянка София Сапега, которую преследует Минск за протесты, написала прошение о помиловании. В тот же день в Кремле выразили обеспокоенность преследованием россиян в Белоруссии.

В ходе пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин назвал Александра Лукашенко «непростым переговорщиком».



*По решению Минюста России телеканал «Дождь» включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

