В Минске до суда добралось дело россиянина, которого обвиняют в причинении вреда нацбезопасности Белоруссии голосовыми сообщениями

В Минский городской суд передано уголовное дело в отношении россиянина, которого подозревают в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Об этом 22 ноября сообщили в Генпрокуратуре республики.



По версии надзорного ведомства, обвиняемый с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов «с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера». Сообщения, по мнению прокуратуры, разжигали «социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности», также «склоняли граждан к запланированным противоправным действиям».

