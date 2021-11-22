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В Минске до суда добралось дело россиянина, которого обвиняют в причинении вреда нацбезопасности Белоруссии голосовыми сообщениями

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В Минский городской суд передано уголовное дело в отношении россиянина, которого подозревают в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Об этом 22 ноября сообщили в Генпрокуратуре республики.

По версии надзорного ведомства, обвиняемый с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов «с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера». Сообщения, по мнению прокуратуры, разжигали «социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности», также «склоняли граждан к запланированным противоправным действиям».

Имя и фамилию россиянина в ведомстве называть не стали, однако СМИ пишут, что речь, скорее всего, идет о 21-летнем Егоре Дудникове, который был задержан в мае. Александр Лукашенко говорил, что Дудников был модератором телеграм-чата «Отряды самообороны Беларуси».

Отметим, что в Минске по схожему уголовному делу обвиняется журналист «КП Беларусь» Геннадий Можейко. Ему вменяют разжигание вражды или розни и оскорбление представителя власти. До настоящего времени он содержится под стражей.

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Комментарии (1)

efela
С нетерпением ждем выступления Мани Захаровой, с пеной у рта защищающей права россиян за рубежом, и оберегающей их от судебного беспредела иностранных государств.
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