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Журналисту «КП в Беларуси» Геннадию Можейко предъявили обвинение

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Журналисту «КП в Беларуси» Геннадию Можейко официально предъявили обвинение по двум статьям УК: ст. 130 УК РБ (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (оскорбление представителя власти).

Как сообщает 11 октября «Комсомольская правда», следователь вынес решение «буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки». Обвинение надо было предъявить не позже, чем через 10 суток после задержания.

По данным издания, Можейко находится в СИЗО города Жодино, причем содержится в камере с карантином по коронавирусу — его не могут посетить ни адвокаты, ни родственники, также запрещены передачи.

Напомним, Можейко задержали после материала про айтишника Андрея Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ. В статье одноклассница говорила, что Зельцер был «всегда за правду» и мог постоять за себя. Она также сказала, что «не знает, что его подвигло на такой шаг». При этом заметка была удалена спустя семь минут после появления. Однако Можейко все равно был задержан, а сайт «КП в Беларуси» заблокирован. Позже издание приняло решение о закрытии белорусского представительства.

В СМИ сообщали, что Можейко якобы задержали в Москве, после чего журналист оказался в изоляторе на Окрестина в Минске. Официально в МВД Белоруссии заявили, что задержание проходило в столице страны.

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Комментарии (4)

Эд Хэммет
И что за столь "чудовищное" преступление дадут? 10 лет без права переписки или сразу расстрел?
Клаустрофобик
Немцы в Беларусь тоже раньше чем в Россию зашли.Но итог будет тот же господа кгбисты.
hal9000
Причем тут IT..и За правду..??..я сколько айтишников не видел они никогда за политику не трут..не ну бывает щебечут чето..но в основном эт руководящий состав..они там бывает про политику задвигают но ито в пределах компетенций и организации в которых работают..в основном про политику трут охранники причем жестко..могут даже пукнуть от переполняющих их эмоций вовремя бесед..водители еще бывает в стиле БДСМ про политику вещают..айтишники тоже конечно но в основном они ищут кому бы винду за 100 рублей поставить и еще допов насоветовать на тыщ 50..тоже те еще "мастера"
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