Журналисту «КП в Беларуси» Геннадию Можейко предъявили обвинение

Журналисту «КП в Беларуси» Геннадию Можейко официально предъявили обвинение по двум статьям УК: ст. 130 УК РБ (разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (оскорбление представителя власти).



Как сообщает 11 октября «Комсомольская правда», следователь вынес решение «буквально в последние часы, когда истекали все процессуальные сроки». Обвинение надо было предъявить не позже, чем через 10 суток после задержания.



По данным издания, Можейко находится в СИЗО города Жодино, причем содержится в камере с карантином по коронавирусу — его не могут посетить ни адвокаты, ни родственники, также запрещены передачи.

