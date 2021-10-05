«Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Белоруссии после ареста журналиста

«Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Заявление об этом опубликовано на сайте издания вечером 5 октября.



«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — говорится в сообщении.



В КП не уточняют, о каких событиях идет речь, однако очевидно, что имеется в виду арест журналиста издания Геннадия Можейко. В СМИ сообщали, что его якобы задержали в Москве, после чего Можейко оказался в изоляторе на Окрестина в Минске. Официально в МВД Белоруссии заявили, что задержание проходило в столице страны.

