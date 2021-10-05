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«Комсомольская правда» закрывает свое представительство в Белоруссии после ареста журналиста

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«Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Заявление об этом опубликовано на сайте издания вечером 5 октября.

«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, «Комсомольская правда» приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — говорится в сообщении.

В КП не уточняют, о каких событиях идет речь, однако очевидно, что имеется в виду арест журналиста издания Геннадия Можейко. В СМИ сообщали, что его якобы задержали в Москве, после чего Можейко оказался в изоляторе на Окрестина в Минске. Официально в МВД Белоруссии заявили, что задержание проходило в столице страны.

29 сентября на сайте белорусской «КП» вышла заметка об убийстве IT-специалиста Андрея Зельцера, который, в свою очередь, застрелил сотрудника КГБ. Опубликованное провластными каналами видео перестрелки вызвало сомнения в ее подлинности.

Можейко пообщался с друзьями Зельцера и вставил в заметку положительный комментарий о нем. За это белорусские силовики возбудили против журналиста уголовное дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Сайт «КП» в Белоруссии был заблокирован. Кремль в день задержания Можейко раскритиковал Минск за ограничение свободы слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не могут защищать интересы Можейко, так как он является гражданином Белоруссии. При этом он отметил, что «если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия».

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Комментарии (8)

IvanSt
Лукашенко щелкнул "величайшего геополитика современности" и "самого влиятельного человека в мире" по носу.

В мужском обществе высказались бы грубее (и тоже с употреблением слова "нос"), но поскольку здесь присутствуют дамы, а также модераторы, я воздержусь. Но, думаю, понятно, о чем речь.
266295555
Если "Министерство информации РБ сообщает, что "Комсомольская правда в Беларуси" является белорусским средством массовой информации" то о каком представительстве может идти речь.
PapaKarlo
КП обиделась? Ушла?...И ее место займет какая-то другая "желтая"
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