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МВД: Журналиста «Комсомолки» Можейко задержали на территории Белоруссии, а не в Москве

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Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали на территории Белоруссии после того, как он приехал из России. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Можейко был задержан в Москве и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

По данным белорусских силовиков, Можейко ранее приехал в Россию и попытался «вылететь в третью страну». Однако не смог этого сделать, так как было принято решение о «нежелательности» его пребывания на территории РФ, после чего его попросили уехать на родину.

Журналист был вынужден вернуться в Беларусь, где 1 октября и оказался в руках местных правоохранителей. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту «разжигания вражды» и «оскорбления представителя власти».

Как писала «Фонтанка», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не могут защищать интересы Можейко, так как он является гражданином Белоруссии. При этом он отметил, что «если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия».

29 сентября на сайте белорусской «КП» вышла заметка об убийстве IT-специалиста Андрея Зельцера, который, в свою очередь, застрелил сотрудника КГБ. Опубликованное провластными каналами видео перестрелки вызвало сомнения в ее подлинности.

Можейко пообщался с друзьями Зельцера и вставил в заметку положительный комментарий о нем. За это белорусские силовики возбудили против журналиста уголовное дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Сайт «КП» в Белоруссии был заблокирован. Кремль в день задержания Можейко раскритиковал Минск за ограничение свободы слова.

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Комментарии (1)

Steam
А как он попал из Москвы на территорию Белоруссии они скромно умалчивают
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