Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали на территории Белоруссии после того, как он приехал из России. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее на сайте издания сообщалось, что Можейко был задержан в Москве и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
По данным белорусских силовиков, Можейко ранее приехал в Россию и попытался «вылететь в третью страну». Однако не смог этого сделать, так как было принято решение о «нежелательности» его пребывания на территории РФ, после чего его попросили уехать на родину.
Журналист был вынужден вернуться в Беларусь, где 1 октября и оказался в руках местных правоохранителей. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту «разжигания вражды» и «оскорбления представителя власти».
Как писала «Фонтанка», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти не могут защищать интересы Можейко, так как он является гражданином Белоруссии. При этом он отметил, что «если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия».