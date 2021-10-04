Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко задержали на территории Белоруссии после того, как он приехал из России. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе МВД республики.



Ранее на сайте издания сообщалось, что Можейко был задержан в Москве и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.



По данным белорусских силовиков, Можейко ранее приехал в Россию и попытался «вылететь в третью страну». Однако не смог этого сделать, так как было принято решение о «нежелательности» его пребывания на территории РФ, после чего его попросили уехать на родину.

