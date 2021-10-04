«Нельзя одобрять такие действия». Песков отреагировал на задержание журналиста «Комсомолки» в Москве

Российские власти не могут защищать интересы журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, так как он является гражданином Белоруссии. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или тем более заниматься защитой интересов», — заявил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

