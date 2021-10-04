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«Нельзя одобрять такие действия». Песков отреагировал на задержание журналиста «Комсомолки» в Москве

В Кремле прокомментировали задержание журналиста «Комсомолки»

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Российские власти не могут защищать интересы журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, так как он является гражданином Белоруссии. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особенное внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или тем более заниматься защитой интересов», — заявил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

Представитель Кремля отметил, что все детали задержания Можейко неизвестны. При этом Песков подчеркнул, что речь идет о «внутрибелорусском сюжете».

«Действительно, в любом случае речь идет об аресте журналиста, и, конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

2 октября на сайте «Комсомолки» сообщалось, что журналист Геннадий Можейко был задержан в Москве и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

29 сентября на сайте белорусской «КП» вышла заметка об убийстве IT-специалиста Андрея Зельцера, который, в свою очередь, застрелил сотрудника КГБ. Опубликованное провластными каналами видео перестрелки вызвало сомнения в ее подлинности.

Можейко пообщался с друзьями Зельцера и вставил в заметку положительный комментарий о нем. За это белорусские силовики возбудили против журналиста уголовное дело о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Сайт «КП» в Белоруссии был заблокирован. Кремль в день задержания Можейко раскритиковал Минск за ограничение свободы слова.

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Комментарии (2)

SNOW
Если представители спецслужб другого государства могут спокойно задерживать кого--то в Москве, а власти говорят, что не при делах, это прекрасный прецедент. Скоро ЦРУ начнет задерживать кого попало на Красной площади и экстрадировать в Гуантанамо, а Песков будет разводить руками.
SU LUX INN
ну что же, нам Остается только признать - Александр Григорьевич в очередной раз оказался крепким Орешком! сумел извлечь Оправдателя терроризма прямо из логова своего геополитического Врага, отправив туда, где его ждет Справедливый, хотя и немного суровый суд! тем самым оградил жителей Белоруссии от Оправдания терроризма, обеспечив им долгие годы Порядка, стабильности, достатка и Мудрого правления!
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