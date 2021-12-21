В Кремле выразили обеспокоенность преследованием россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за судьбой оказавшихся под судом или следствием в Белоруссии россиян.
«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность», — цитирует 21 декабря слова Пескова «Интерфакс».
По его словам, судьбой преследуемого в другой стране соотечественника занимаются российские диппредставительства. Он заверил, что для защиты россиян делается «все, что можно».
Песков также особо подчеркнул, что Россия поддерживает «постоянный диалог» с Белоруссией.
«Фонтанка» писала, что ранее СК Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Она написала прошение о помиловании.