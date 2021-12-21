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В Кремле выразили обеспокоенность преследованием россиян в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за судьбой оказавшихся под судом или следствием в Белоруссии россиян.

«Судебное или иное преследование любого российского гражданина за рубежом — это вопрос, который вызывает нашу обеспокоенность», — цитирует 21 декабря слова Пескова «Интерфакс».

По его словам, судьбой преследуемого в другой стране соотечественника занимаются российские диппредставительства. Он заверил, что для защиты россиян делается «все, что можно».

Песков также особо подчеркнул, что Россия поддерживает «постоянный диалог» с Белоруссией.

«Фонтанка» писала, что ранее СК Белоруссии предъявил россиянке Софье Сапеге, которую сняли с самолета вместе с экс-главредом NEXTA Романом Протасевичем, обвинения по семи статьям УК. Она написала прошение о помиловании.

Рейс Ryanair, следовавший 23 мая 2021 года из Греции в Литву, был принудительно посажен в Минске из-за сообщения о минировании. Это позволило местным властям задержать находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним с рейса сняли его 23-летнюю подругу Софью Сапегу. Обоих подозревают в организации массовых беспорядков, оба арестованы, позже были переведены под домашний арест.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Это вмешательство во внутренние дела независимого государства.
ЧижПыж
Он над нами издевался
Ну сумасшедший — что возьмёшь!
(с)
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