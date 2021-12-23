С петербургских мостов за три недели убрали 20 тысяч кубометров снега

Мосты Петербурга каждый день чистят от снега до 60 уборочных машин и около сотни дворников. Учитывая погоду, в основном переправы приходится освобождать от свежевыпавшего снега и обрабатывать от гололедицы.

Как сообщает 23 декабря пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 30 ноября по 22 декабря с мостов, которые находятся в оперативном управлении СПб ГБУ «Мостотрест», вывезли более 20 тысяч кубометров снежных масс. В ведении организации — порядка ста переправ. Ежедневно для их уборки задействуют от 50 до 60 уборочных машин, до 10 единиц малой механизации и порядка 100 работников ручного труда.