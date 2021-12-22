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Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Новой Москве. Эвакуировали 10 человек, в том числе детей

Автобус с пассажирами попал в серьезную аварию в Новой Москве днем 22 декабря. Среди эвакуированных после ДТП двое детей.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Варшавском шоссе, в районе поселения Кленовское, столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус №1033. Последний от удара съехал в кювет и перевернулся. Были эвакуированы 10 человек, в том числе водитель и двое детей.

На месте ДТП перекрыто движение по двум полосам. Ждут прибытия медиков.

Как добавляют в московском департаменте транспорта, авария произошла в 15:39 в селе Кленово, в 30 километрах от МКАД. В ДТП попал автобус подмосковного перевозчика АО «Мострансавто».

Фото: «Дептранс. Оперативно»

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