Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Новой Москве. Эвакуировали 10 человек, в том числе детей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на Варшавском шоссе, в районе поселения Кленовское, столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус №1033. Последний от удара съехал в кювет и перевернулся. Были эвакуированы 10 человек, в том числе водитель и двое детей.



На месте ДТП перекрыто движение по двум полосам. Ждут прибытия медиков.

Как добавляют в московском департаменте транспорта, авария произошла в 15:39 в селе Кленово, в 30 километрах от МКАД. В ДТП попал автобус подмосковного перевозчика АО «Мострансавто».