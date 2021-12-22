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«Спускались вместе с детьми и мяукающими кошками». На Брянцева горела квартира в бывшем общежитии

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Четыре расчёта тушили квартиру, вспыхнувшую в Калининском районе Петербурга 22 декабря. По данным МЧС, пострадала только обстановка.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пожар на улице Брянцева, 15, случился за час до полудня. Загорелась квартира на шестом этаже, пламя вырывалось из одного окна. «Люди спускались с пожарной лестницы вместе с детьми и мяукающими кошками. Пожарные не могли применить свои лестницы из-за припаркованных автомобилей, — рассказал «Фонтанке» читатель. — Здание — бывшее общежитие, в квартирах по 6–8 комнат и несколько газовых плит».

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В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о возгорании на Брянцева поступил в 10:53. Примерно через сорок минут пожар ликвидировали силами 17 сотрудников из четырёх расчётов.

«В квартире обгорела обстановка на площади 10 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Это же бывшие ментовские общаги...
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