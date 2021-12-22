«Спускались вместе с детьми и мяукающими кошками». На Брянцева горела квартира в бывшем общежитии

Четыре расчёта тушили квартиру, вспыхнувшую в Калининском районе Петербурга 22 декабря. По данным МЧС, пострадала только обстановка.

Пожар на улице Брянцева, 15, случился за час до полудня. Загорелась квартира на шестом этаже, пламя вырывалось из одного окна. «Люди спускались с пожарной лестницы вместе с детьми и мяукающими кошками. Пожарные не могли применить свои лестницы из-за припаркованных автомобилей, — рассказал «Фонтанке» читатель. — Здание — бывшее общежитие, в квартирах по 6–8 комнат и несколько газовых плит».

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о возгорании на Брянцева поступил в 10:53. Примерно через сорок минут пожар ликвидировали силами 17 сотрудников из четырёх расчётов.



«В квартире обгорела обстановка на площади 10 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

