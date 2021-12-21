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Город засыпает, просыпаются дорожники: снег с улиц Петербурга вывозят в основном по ночам

За сутки в Петербурге выпало 8 сантиметров осадков. Городские улицы круглосуточно чистят более 1 000 машин уборочной техники. Ночью дорожники работают в усиленном режиме: вывозят снег в основном пока горожане спят.

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Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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Как сообщает 21 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, минувшей ночью дороги и тротуары чистили 1 119 единиц техники, в том числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем на уборку вышли 1 063 машины, в том числе 166 погрузчиков и 210 самосвалов.

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Днем уборочная техника, чтобы не создавать лишних пробок, работает в спальных районах города — там в это время движение менее плотное. Ночью же, пока нет пассажирского транспорта и большого количества легковых машин, чистят центр. Также, пока город спит, усиливается работа по сбору и вывозу снега. Если днем маневры самосвалов могут создать пробки, особенно в историческом центре, то ночью число тяжелой техники можно увеличить, а бригады из пригородных районов помогают убирать центральные улицы.

В Петербург вернулись снег и мороз: за прошедшие сутки насыпало более 8 сантиметров осадков. Всего же в этом сезоне в городе выпало почти 70 сантиметров снега, и с конца ноября, когда пришли первые снегопады, дорожные предприятия отправили на утилизацию более 988 тысяч кубометров снежных масс.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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Комментарии (4)

266084175
Ничего, ничего, за четверг-пятницу боженька даст еще 25 см снежного покрова, тогда и посмотрим.
ЧижПыж
Судя по картинкам, чистят только зону платной парковки. Совпадение?
sextan
Комиссар убит.
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