Город засыпает, просыпаются дорожники: снег с улиц Петербурга вывозят в основном по ночам

Как сообщает 21 декабря пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, минувшей ночью дороги и тротуары чистили 1 119 единиц техники, в том числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем на уборку вышли 1 063 машины, в том числе 166 погрузчиков и 210 самосвалов.
Днем уборочная техника, чтобы не создавать лишних пробок, работает в спальных районах города — там в это время движение менее плотное. Ночью же, пока нет пассажирского транспорта и большого количества легковых машин, чистят центр. Также, пока город спит, усиливается работа по сбору и вывозу снега. Если днем маневры самосвалов могут создать пробки, особенно в историческом центре, то ночью число тяжелой техники можно увеличить, а бригады из пригородных районов помогают убирать центральные улицы.
В Петербург вернулись снег и мороз: за прошедшие сутки насыпало более 8 сантиметров осадков. Всего же в этом сезоне в городе выпало почти 70 сантиметров снега, и с конца ноября, когда пришли первые снегопады, дорожные предприятия отправили на утилизацию более 988 тысяч кубометров снежных масс.