Погибший при падении декорации артист Большого театра был пьян. Его признали виновным в трагедии

Трудовая инспекция признала артиста, погибшего при падении декорации Большого театра, виновным в инциденте. Об этом 20 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката его матери Андрея Алёшкина.
Установлено, что в момент трагедии Евгений Кулеш был пьян.
«Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошёл на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого, однако, не заметил. Комиссия отметила, что в связи с этим виноватым признаёт погибшего», — заявил собеседник информагентства.
Защита намерена обжаловать выводы комиссии через суд. В частности, у адвоката остаются вопросы о том, как и где артисту «удалось напиться до такого состояния», ведь из театра он не выходил.
Артист погиб 9 октября на сцене в Большом театре в Москве во время оперы «Садко». Сообщалось, что 37-летнего Евгения Кулеша насмерть придавило декорацией. Мужчина получил травмы и скончался до приезда скорой. Спектакль был остановлен, зрителей вывели из зала.