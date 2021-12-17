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У корвета в Петербурге горит ходовая рубка главного командного поста, огня добавляют лак, краска и смола

На заводе «Северная верфь» продолжают тушить воспламенившийся строящийся корвет. Пожару уже присвоен третий номер сложности.

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Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, точная причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что корабль мог вспыхнуть из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ. По данным нашего издания, огнем охвачены ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. На данный момент корабль обесточен, ситуацию осложняет горение масла, лака и смолы. Три яруса надстройки на корабле смазаны смолами.

По данным «Фонтанки», гореть может корвет «Проворный». Его заложили в июле 2013 года, спустили на воду в сентябре 2019 года. В минувшем феврале сообщалось, что корабль могут передать флоту до конца 2021 года. Экипаж «Проворного» прибыл в Петербург для обучения в конце сентября этого года.

Ранее мы писали, что огонь охватил 80 квадратных метров на корабле. В результате ЧП, по данным «Фонтанки», пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии.

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Комментарии (2)

hal9000
Вот эти все штучки дрючки с допусками кур кодами и прочее..думают что шутки шутят..а это все влияет на трудовые коллективы..и атмосферу внутри них..нельзя так топорно работать..вот говорят менедежеры менеджеры ..мол кругом одни менеджеры..а у нас и менеджерить то некому..тупо по действиям властей ,не по словам..а по действиям властей видно что у руля малограмотные политиканы сидят..нельзя же так топором махать..тчк..
Михаил Петров-Водкин
Корвет без корветтенкапитена
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