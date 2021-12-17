У корвета в Петербурге горит ходовая рубка главного командного поста, огня добавляют лак, краска и смола

Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, точная причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что корабль мог вспыхнуть из-за нарушения техники пожарной безопасности при выполнении работ. По данным нашего издания, огнем охвачены ходовая рубка главного командного поста и башенно-мачтовая конструкция. На данный момент корабль обесточен, ситуацию осложняет горение масла, лака и смолы. Три яруса надстройки на корабле смазаны смолами.

По данным «Фонтанки», гореть может корвет «Проворный». Его заложили в июле 2013 года, спустили на воду в сентябре 2019 года. В минувшем феврале сообщалось, что корабль могут передать флоту до конца 2021 года. Экипаж «Проворного» прибыл в Петербург для обучения в конце сентября этого года.