Петербургские пловцы Минаков и Щеголев стали чемпионами мира

Победой для мужской сборной России по плаванию завершилась 16 декабря эстафета 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде. Соревнования проходят в Абу-Даби (ОАЭ) с 16 по 21 декабря.



Российская команда проплыла эстафету с результатом 3 минуты 3,45 секунды. На старт вышли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев. Отметим, что Минаков и Щеголев представляют Санкт-Петербург.



Второе место заняла команда Италии, уступившая россиянам 0,16 секунды, третьей стала сборная США (+1,97).

