Отмена QR-кодов и снятие ограничений: что ждет Петербург?

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







С 16 декабря власти Саратовской области отменили проверку QR-кодов на входе в торговые центры. А врио губернатора Владимирской области отменил решение о введении QR-кодов для общественных мест на основании «состояния и запроса» регионального бизнеса. Их должны были начать проверять с 15 декабря. В Ростовской области с 20 декабря будут ослаблены коронавирусные ограничения — снимут запрет на проведение развлекательных мероприятий, а в заведениях общепита будет разрешено открыть танцевальные площадки. Липецкие власти разрешили проведение утренников в садах и школах с участием родителей. В Тамбовской и Пензенской областях родители смогут посещать детские новогодние утренники.



Тренд на смягчение задают на федеральном уровне — правительство и Госдума решили снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования. По словам спикера Вячеслава Володина, это «результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». Прямо высказался и президент Владимир Путин.

«Сейчас под Новый год, мне кажется, вводить подобного рода ограничения — достаточно сложная история», — отметил глава государства.

Власти Петербурга, по информации «Фонтанки», тоже могут объявить о смягчении ограничений в начале следующей недели. Но, вероятно, единственной поблажкой будет отсрочка введения QR-кодов для предприятий общественного питания и магазинов, которое по действующим правилам должно было вступить в силу 27 декабря.

О готовности выслушать предложения бизнеса перед очередной корректировкой 121-го постановления ранее заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. Но это скорее была «игра в демократию». На тот момент чиновники уже примерно представляли, как далеко готовы зайти в послаблениях.



Бизнес внес три предложения. ТРЦ и общепит предложили отложить QR-коды в магазинах и ресторанах до февраля, чтобы «синхронизировать» с принятием федерального законопроекта. Второе — разрешить ресторанам и барам работать в covid-free-режиме до 2:00 (сейчас принимать заказы можно до 23:00, клиенты могут находиться в помещении до 24:00). Новые ограничения перед самым Новым годом чреваты конфликтами и потасовками, а недобросовестный бизнес их все равно не соблюдает. Третье — кинотеатры предложили отменить QR-коды или же хотя бы снять прочие ограничения (заполняемость 50%, согласование каждого сеанса и работа до 23:00), раз уж они все равно работают в covid-free-режиме.

Но, по данным «Фонтанки», с большой долей вероятности QR-коды в ресторанах и магазинах отложат всего лишь до 3 января, а «комендантский час» и прочие ограничения оставят в силе.

Логику решения объяснили три источника, знакомые с ходом обсуждения поправок в 121-е постановление. По словам одного из них, против более длительной отсрочки QR-кодов выступает губернатор Александр Беглов, ссылаясь на недовольство бизнеса, для которого эта мера уже была введена. В частности, фитнес-центры и кинотеатры, которые с ноября живут в режиме covid-free, считают несправедливым, что рестораны и магазины избежали этой участи. Но отменять QR-коды для них Смольный не готов, опасаясь упреков в непоследовательности. «Иначе получается, что мы обманываем людей», — комментирует собеседник издания.



Против отмены запрета на ночную работу выступает юридический комитет, ссылаясь на то, что запрет на работу после 23:00 прописан в поручениях президента РФ Владимира Путина главам регионов. Доводы, что некоторые регионы не стали вводить такое ограничение, пока не смягчили позицию ведомства.

Зато с 17 декабря власти города начнут проверять, как бизнес справился с обязательствами по вакцинации сотрудников. Итоги этой проверки могут привести к смягчению или дополнительному ужесточению ограничений.

Тем временем в Европе ситуация из-за штамма «омикрон» прямо противоположная. Греция, Финляндия, Швейцария и еще ряд стран теперь будут требовать свежие ПЦР-тесты у всех прибывающих, даже вакцинированных. В Великобритании решили ужесточить ограничения — медицинские маски и респираторы теперь необходимо носить в большинстве закрытых помещений, а для сотрудников ряда сфер введут обязательную вакцинацию. В Польше закрывают ночные клубы, а ресторанам оставляют лишь треть посадочных мест. В Нидерландах отправили школьников на каникулы на неделю раньше срока, а жителям настоятельно рекомендуется работать из дома и принимать не более четырех гостей в день. На Кипре невакцинированным запретили ходить в общественные места и на массовые мероприятия, отменили рождественские мероприятия в торговых центрах, а предприятия теперь должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.



Первый заболевший новым штаммом коронавируса выявлен и в Петербурге: откуда и кто привез инфекцию — читайте в материале «Фонтанки».

Илья Казаков, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

