Без QR-кодов — до февраля, бары — до 2.00. Бизнес определился, каких смягчений коронавирусных запретов хочет от Смольного

Предварительные консультации прошли в рамках экспертных советов по общепиту и ретейлу. 16 ноября предложения планируется отправить в адрес вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского.



О том, что власти готовы рассмотреть еще один перенос введения QR-кодов в ТРК и общепите при новом изменении 121-го постановления, ранее сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Изначально мера должна была заработать с 1 декабря, но была отложена на 27 декабря.



По информации «Фонтанки», свое пожелание не вводить QR-коды бизнес объяснил риском роста социальной напряженности и появления негативных инфоповодов в праздничные дни: из-за проверки кодов на входе возможны конфликты и потасовки, объясняют предприниматели. К тому же антипрививочники все равно будут проникать в заведения, используя нелегальные способы, а недобросовестный бизнес будет игнорировать требования. В итоге пострадают законопослушные предприниматели. Да и сама по себе проверка QR-кодов создает дополнительные очереди и скопления людей.

