Без QR-кодов — до февраля, бары — до 2.00. Бизнес определился, каких смягчений коронавирусных запретов хочет от Смольного

Предварительные консультации прошли в рамках экспертных советов по общепиту и ретейлу. 16 ноября предложения планируется отправить в адрес вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского.
О том, что власти готовы рассмотреть еще один перенос введения QR-кодов в ТРК и общепите при новом изменении 121-го постановления, ранее сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Изначально мера должна была заработать с 1 декабря, но была отложена на 27 декабря.
По информации «Фонтанки», свое пожелание не вводить QR-коды бизнес объяснил риском роста социальной напряженности и появления негативных инфоповодов в праздничные дни: из-за проверки кодов на входе возможны конфликты и потасовки, объясняют предприниматели. К тому же антипрививочники все равно будут проникать в заведения, используя нелегальные способы, а недобросовестный бизнес будет игнорировать требования. В итоге пострадают законопослушные предприниматели. Да и сама по себе проверка QR-кодов создает дополнительные очереди и скопления людей.
Предприниматели также обратили внимание чиновников, что из-за существующих ограничений уже столкнулись со снижением оборотов, но не получают скидок от арендодателей.
Если власти пойдут навстречу, бизнес готов взять на себя повышенные обязательства — например, работать только с привитыми курьерами и довести уровень вакцинированных сотрудников до 90% к 27 декабря.