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Без QR-кодов — до февраля, бары — до 2.00. Бизнес определился, каких смягчений коронавирусных запретов хочет от Смольного

Петербургский бизнес обсуждает с городскими властями варианты смягчения коронавирусных ограничений на новогодние праздники. Как стало известно «Фонтанке» 15 декабря, рестораны и торговые центры предлагают перенести на 1 февраля 2022 года введение системы QR-кодов в ресторанах и магазинах, а также разрешить работать барам до 2.00 в covid-free режиме (QR-коды у 90% персонала и у посетителей).

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Предварительные консультации прошли в рамках экспертных советов по общепиту и ретейлу. 16 ноября предложения планируется отправить в адрес вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского.

О том, что власти готовы рассмотреть еще один перенос введения QR-кодов в ТРК и общепите при новом изменении 121-го постановления, ранее сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Изначально мера должна была заработать с 1 декабря, но была отложена на 27 декабря.

По информации «Фонтанки», свое пожелание не вводить QR-коды бизнес объяснил риском роста социальной напряженности и появления негативных инфоповодов в праздничные дни: из-за проверки кодов на входе возможны конфликты и потасовки, объясняют предприниматели. К тому же антипрививочники все равно будут проникать в заведения, используя нелегальные способы, а недобросовестный бизнес будет игнорировать требования. В итоге пострадают законопослушные предприниматели. Да и сама по себе проверка QR-кодов создает дополнительные очереди и скопления людей.

Предприниматели также обратили внимание чиновников, что из-за существующих ограничений уже столкнулись со снижением оборотов, но не получают скидок от арендодателей.

Если власти пойдут навстречу, бизнес готов взять на себя повышенные обязательства — например, работать только с привитыми курьерами и довести уровень вакцинированных сотрудников до 90% к 27 декабря.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

VasekSPB
Меры настолько необходимые и неотложные, что их можно пару раз подвинуть на этак месяца... два!
xepnuminu
таки я не понял.
а какая связь между кукукодами и борьбой за здоровье популяции?
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