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Самолет опрокинул машину противообледенительной обработки в Шереметьево

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Пассажирский самолет при рулении столкнулся со служебной машиной в аэропорту Шереметьево утром 16 декабря. Пострадал водитель.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, самолет Boeing 777, который должен был вылететь в мексиканский Канкун, во время руления по взлетно-посадочной полосе задел автомобиль, который обрабатывает воздушные суда от обледенения. В результате пострадал водитель служебной машины, в самолете пострадавших нет.

На кадрах с места ЧП видно, что автомобиль от удара опрокинулся на бок.

«Боинг» получил повреждения, и борт будет заменен. Вылет запланирован на 13 часов по московскому времени.

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