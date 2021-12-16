Самолет опрокинул машину противообледенительной обработки в Шереметьево

Пассажирский самолет при рулении столкнулся со служебной машиной в аэропорту Шереметьево утром 16 декабря. Пострадал водитель.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, самолет Boeing 777, который должен был вылететь в мексиканский Канкун, во время руления по взлетно-посадочной полосе задел автомобиль, который обрабатывает воздушные суда от обледенения. В результате пострадал водитель служебной машины, в самолете пострадавших нет.
На кадрах с места ЧП видно, что автомобиль от удара опрокинулся на бок.
«Боинг» получил повреждения, и борт будет заменен. Вылет запланирован на 13 часов по московскому времени.