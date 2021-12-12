«Король мариачи» Ченте Фернандес скончался в возрасте 81 года

В Мексике на 82 году жизни скончался один из самых известных исполнителей народной песни ранчера, певец Висенте «Ченте» Фернандес. О кончине артиста сообщается 12 декабря в его блоге в Instagram.
«Покойтесь с миром, сеньор Висенте Фернандес. С сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 6.15 утра. Было честью и большой гордостью разделить со всеми долгую музыкальную карьеру, отдать все слушателям. Спасибо, что продолжаете аплодировать, спасибо, что продолжаете петь. #Чентеостаетсякоролем», — говорится в сообщении.
Уроженец мексиканского штата Халиско Ченте Фернандес создал свои первые хиты в 1966 году. Самые известные его альбомы — «El ídolo de México», «El Rey», «El hijo del pueblo», «La ley del monte» и «To Remember».