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«Король мариачи» Ченте Фернандес скончался в возрасте 81 года

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В Мексике на 82 году жизни скончался один из самых известных исполнителей народной песни ранчера, певец Висенте «Ченте» Фернандес. О кончине артиста сообщается 12 декабря в его блоге в Instagram.

«Покойтесь с миром, сеньор Висенте Фернандес. С сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 6.15 утра. Было честью и большой гордостью разделить со всеми долгую музыкальную карьеру, отдать все слушателям. Спасибо, что продолжаете аплодировать, спасибо, что продолжаете петь. #Чентеостаетсякоролем», — говорится в сообщении.

Уроженец мексиканского штата Халиско Ченте Фернандес создал свои первые хиты в 1966 году. Самые известные его альбомы — «El ídolo de México», «El Rey», «El hijo del pueblo», «La ley del monte» и «To Remember».

Мариачи — один из самых распространённых жанров народной музыки, являющийся неотъемлемой частью традиционной и современной мексиканской культуры и получивший известность во многих регионах Латинской Америки, Испании, а также в прилегающих регионах юго-запада США, где проживает значительное количество мексиканцев. Мариачи образовался на основе испанской народной музыки Андалусии с влиянием музыки других народов Средиземноморья и местных индейских исполнителей. Родиной мексиканского мариачи считается штат Халиско со столицей в городе Гвадалахара.

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