Ничто не забыто, кроме орфографии. В Ленобласти станцию, названную в честь красноармейца, переименовали с ошибкой

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







Таблички на платформе сменились не так давно. Почти все буквы в названии станции остались те же, кроме одной. Изменения местные жители заметили в начале года. Оба написания теперь спорят друг с другом на платформе. Из Петербурга ты приезжаешь в Лазаревку, а вот возвращаешься уже из Лазоревки.



Станция находится на Октябрьской железной дороге неподалеку от Выборга — это последняя платформа перед городом. Изначально называлась она Лииматта, так как появилась еще в середине 1920-х годов, когда это была территория Финляндии. Тогда платформа стала первой, построенной для новой железной дороги, которую хотели построить поперек Карельского перешейка. Проект закономерно отменился после начала Зимней войны.



На этом направлении многие остановочные пункты носят имена героев Великой Отечественной войны. Если подвиги других красноармейцев, в честь которых назвали станции, упоминаются как краеведами, так и на различных ресурсах, то вот о Владимире Лазареве, к сожалению, подробностей неизвестно. Красноармеец пал в боях за Выборг напротив остановочного пункта 20 июля 1944 года и, по некоторым данным, там же и похоронен. По другой версии, он покоится в братской могиле под Выборгом.

Позже на месте гибели установили памятник-обелиск. На мемориальной плите, что особенно разнится с произошедшими изменениями, выгравировано «Память наших сердец тебе, солдат». Место было взято под охрану в 1988 году, а позже уточнены его границы. В соответствующем постановлении областного правительства в 2018 году все еще отмечается, что станция носит имя героя.

Но кто-то решил, что пришло время менять имена, и его не смутил ни мемориал Лазарева у платформы, ни даже название близлежащего поселка, который также носит имя погибшего солдата.



Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







С вопросом о причинах переименования один из жителей обратился в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Там ответили, что перечень станций и выполняемых ими операций составляется на основании заявок от владельцев инфраструктуры. Далее он утверждается федеральным органом исполнительной власти в области железного транспорта и публикуется в соответствующем тарифном руководстве. В данном случае, как указывают в РЖД, это некое тарифное руководство № 4. Согласно ему, «правильным названием остановочного пункта является Лазоревка, а не Лазаревка». Кто, когда и почему решил внести изменения, там не уточнили.

В ОЖД «Фонтанке» сообщили, что вопросы, касающиеся наименований в тарифном руководстве, относятся к компетенции Федерального агентства железнодорожного транспорта (ФАЖТ). «Со стороны ОЖД не было обращений в эту инстанцию о переименовании станции», — резюмировали там. Интересно, что еще в прошлом году РЖД отчитывались о локальном благоустройстве, разночтений не находилось: «В районе остановочного пункта Лазаревка приведен в порядок мемориал солдату В. П. Лазареву, погибшему в 1944 году в боях за Выборг». Да и на схеме Финляндского вокзала все традиционно.



Очевидных причин менять название на одну букву не находится. Скорее всего, в дело вмешался обыкновенный человеческий фактор. К этому склоняются и местные жители. «К сожалению, сейчас очень много безграмотных и необразованных (дипломы у них есть, но образования нет) людей смогли занять высокие должности. И теперь эти люди определяют правильность написания названий, руководят нами и учат нас жить. Хотя им доверить можно только метлу», — пишет один из них.

Ошибку признали в администрации района, где уточнили, что она была допущена при реконструкции станции несколько лет назад.

В социальных сетях местные вспоминают, что похожие изменения произошли не только с этой станцией. «Платформа, следующая за Лазаревкой, называлась Верхнее-Черкасово, и в какой то момент потерялась последняя «Е», и теперь стало Верхне-Черкасово, а то и совсем напишут Верхнечеркасово, сейчас писать грамотно стало не модно», — жалуется Любовь. К слову, эта платформа тоже названа в честь павшего советского солдата. «Станция КуолемАярви. Я её знаю с детства. На платформе указатель правильный. Потом решили наклеить указатель и на станционный дом. Но там уже было КуолемОярви. Я написал в СЗППК, спустя какое-то время исправили», — делится другой пользователь.



Исправить ошибку действительно можно, но это очередной виток бюрократии. Первый шаг в этом направлении, как объясняют в РЖД, должны сделать те, кого не устраивают изменения. Свое негодование необходимо изложить уполномоченным органам исполнительной власти Ленинградской области. Определяющим дальше станет решение Топонимической комиссии, которая либо согласится с доводами обратившегося, либо нет. В случае положительного вердикта в адрес РЖД направят соответствующие указания о переименовании, а станции будет возвращено имя воина. Вроде бы простора для каких-то еще ошибок название из 9 букв не дает, но кто знает.



Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»