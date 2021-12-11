Боксер-миллиардер Мейвезер открыл в Петербурге спортивный зал. У шавермы и под дулом автомата

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В полдень 11 декабря по проспекту Королева в Приморском районе пронесся кортеж. Три полицейские машины сопровождали несколько люксовых «мерседесов» с тонировкой под ноль. Кортеж остановился у одного из торговых центров. Первыми вышли трое мужчин с автоматами. Они заняли позиции. Потом настал черед почетных гостей, в главном из которых легко узнавался Флойд Мейвезер-младший.

Боксер вышел из своего «Мерседеса» в куртке Fendi за 4 тысячи долларов и по сугробам прошел мимо вывески «Шаверма» к служебному входу, за которым ему суждено было открыть свой именной спортивный зал. За звездой потянулась свита. А потом и автоматчики. Прохожие с пакетами Fix Price с любопытством наблюдали за процессией, но вряд ли понимали, что происходит.



Трудно вспомнить, когда в Петербург в последний раз приезжали спортсмены подобного уровня. Мейвезера часто называют лучшим боксером вне зависимости от весовой категории за всю историю. За свою профессиональную карьеру он боксировал в пяти весах, в четырех из них становился чемпионом по различным версиям, одержал 50 побед в 50 боях, 27 — нокаутом. На этом фоне его бронзовая медаль Олимпиады-1996 выглядит немного бледновато.

Что еще важно, Флойд очень богат, и он очень любит напоминать об этом миру при каждом удобном случае самыми разными, порой очень неприличными способами.



За это он получил прозвище Money. Может себе позволить. Его состояние оценивается в 1,2 млрд долларов. Флойд занимает 6-е место в мире в рейтинге самых богатых спортсменов.

— Как и многие большие вещи, все сложилось спонтанно, — рассказывает Максим Кувачев — генеральный директор ООО «Майвейзер Боксинг Рус», заместитель руководителя Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга. — В январе нам поступило предложение. Наш партнёр Борис Кисько, который работает в Америке и открывает там фитнес-клубы, предложил сделать это в России. И сторона Флойда поддержала эту идею, потому что они знают, чем мы занимаемся в Петербурге, и они знают, что мы популяризируем спорт. Для нас открытие этого клуба — это, в первую очередь, как раз популяризация спорта. Мы верим, что бокс скоро станет настоящим трендом.



По словам Кувачева, особых разногласий при согласовании проекта не было.

— Было много требований по части технического оснащения зала, — говорит он. — Люди, которые будут заниматься в этом зале, будут иметь максимальную причастность к Флойд. Этот реальная система тренировок, которая была разработана им, это музыкальный фон, согласованный с ним, технологические решения, которые он использует. Тренеры, которые будут здесь работать, прошли двухнедельное обучение у американских специалистов из команды Флойда, которые специально для этого приезжали в Россию.

При согласовании возникло одно принципиальное расхождение: как оказалось, в Америке в залах не делают душевые. Ну или, в лучшем случае, ставят одну на всех. Российские партнеры настояли на том, чтобы сделать несколько полноценных душевых. Зал строился с нуля на базе Спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга. На вопросы о том, во сколько обошлось строительство и сколько составляет стоимость самой франшизы, ее владельцы не хотят говорить.



— Могу только сказать, что это не бесплатно, — сказал Кувачев.

Флойд начал со вступительной речи, где дежурно поблагодарил всех и напомнил, что деньги не главное, а главное — здоровье, ведь без здоровья сложно тратить деньги. Зал, переполненный бородатыми мужчинами в пиджаках, трещавших по швам на широких плечах, аплодировал.

Потом прошла тренировка под руководством Флойда, где он не сказать, чтобы сильно напрягался. Затем настал черед журналистов.



— С самого начала моей карьеры Россия бала страной, которая меня очень сильно поддерживала, — заявил под камеры Мейвезер. — Мои болельщики из России никогда меня не осуждали. Здесь у меня очень верные фанаты. Поэтому я должен был приехать в первую очередь сюда. Здесь живут потрясающие люди. Я просто хотел приехать сюда и обнять их, чтобы они понимали, как я ценю эту поддержку.

Когда Флойда спросили про его миллиардное состояние, он сначала сделал невинное лицо и сказал, что не хочет говорить сегодня про деньги, но все-таки продолжил. В итоге его ответ на этот вопрос получился одним из самых развернутых:



— Я действительно очень обеспеченный человек. В свое время я сделал много умных вложений, что меня отличает от большинства спортсменов. Я делаю бизнес по всему миру. Еще до 40 лет я заработал больше миллиарда долларов. Но самое главное не то, сколько ты заработал денег, а куда ты потом их вкладываешь. А я буду продолжать вкладывать в дело, которым я занимаюсь. Самое главное для меня — это не финансовые вложения, а время, которое я на все это трачу. Я прилетел сюда, поработал с этими ребятами, которые в будущем, возможно, станут будущими флойдами мейвезерами.

Цели у занимающихся могут быть разными. «Самое главное — это здоровье. Кто-то хочет избавиться от стресса, -- перечислял боксер. — Здесь могут тренироваться вместе муж с женой, две девушки или два парня». На этом моменте кто-то хихикнул.



Короткая пресс-конференция закончилась, и двухметровые охранники попросили журналистов на выход. Самых медлительных подталкивали в спины. Кто-то успел подать на роспись Флойду журнал с фотографией его боя против Коннора Макгрегора, который прошел в 2018 году и сопровождался большой шумихой. Это повеселило спортсмена. «Я даже не готовился к этому бою», — не преминул он уточнить (напомним, Флойд тогда довольно легко победил звезду ММА, но не бокса, и заработал очередные 275 млн долларов).

