FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Полицейские выслушали рассказ петербурженки, которую не пускали домой охранники бара на Рубинштейна. Начата проверка

Сотрудники полиции подключились к конфликту на улице Рубинштейна. Петербурженка пыталась попасть в собственную квартиру, но у неё на пути встали охранники бара.

5
Печать

«Полиция оперативно отреагировала на сообщение гражданки, прибыла на место происшествия, опросила женщину и приняла от нее заявление о возможном нарушении правил торговли алкоголем в ночном увеселительном заведении. По данному заявлению проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря.

По словам петербурженки, охранники бара Commode потребовали у неё паспорт на входе в парадную. В самом заведении эту информацию опровергли, уточнив, что сотрудники знают всех жильцов в лицо.

По словам сооснователя Commode Никиты Фарбес, заявления жильцов — вранье. «Цель может быть — выжить нас. Они много лет так делают».

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

TresAmigos
Комод снова травите😅
OdinokiyDupri
А там что бар прямо в парадной?
Ты идёшь домой через бар?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний