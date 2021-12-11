«Полиция оперативно отреагировала на сообщение гражданки, прибыла на место происшествия, опросила женщину и приняла от нее заявление о возможном нарушении правил торговли алкоголем в ночном увеселительном заведении. По данному заявлению проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 11 декабря.



По словам петербурженки, охранники бара Commode потребовали у неё паспорт на входе в парадную. В самом заведении эту информацию опровергли, уточнив, что сотрудники знают всех жильцов в лицо.

