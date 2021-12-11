«Это напрямую затрагивает мою безопасность». Александр Сокуров прокомментировал слова Рамзана Кадырова о нем

Режиссер Александр Сокуров заявил, что встревожен комментарием, который оставил о нем в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом стал разговор Сокурова с президентом Владимиром Путиным.
«Встревожен, конечно, потому что это напрямую затрагивает мою безопасность, — сказал 11 декабря Сокуров «Фонтанке». — Но поскольку я не первый и не последний, кому поступают угрозы из этой части страны, я должен относиться к этому как к неизбежности. Видимо, это издержки того, что в стране вообще создан СПЧ и само устройство его вызывает крайнее раздражение и негодование».
Накануне Рамзан Кадыров назвал выступление режиссера Александра Сокурова на встрече Владимира Путина с членами СПЧ «нарушением прав человека» и отработкой «американской идеи развала России». «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — добавил он. Впрочем, еще до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сокурову не грозит преследование после высказываний об устройстве России.
9 декабря во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Режиссер обратил внимание на межнациональные конфликты, территориальные претензии, а также предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Подробнее — здесь.
Полностью интервью Александра Сокурова после беседы с президентом — читайте на «Фонтанке».