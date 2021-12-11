«Это напрямую затрагивает мою безопасность». Александр Сокуров прокомментировал слова Рамзана Кадырова о нем

Режиссер Александр Сокуров заявил, что встревожен комментарием, который оставил о нем в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом стал разговор Сокурова с президентом Владимиром Путиным.



«Встревожен, конечно, потому что это напрямую затрагивает мою безопасность, — сказал 11 декабря Сокуров «Фонтанке». — Но поскольку я не первый и не последний, кому поступают угрозы из этой части страны, я должен относиться к этому как к неизбежности. Видимо, это издержки того, что в стране вообще создан СПЧ и само устройство его вызывает крайнее раздражение и негодование».

