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«Это напрямую затрагивает мою безопасность». Александр Сокуров прокомментировал слова Рамзана Кадырова о нем

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Режиссер Александр Сокуров заявил, что встревожен комментарием, который оставил о нем в соцсетях глава Чечни Рамзан Кадыров. Поводом стал разговор Сокурова с президентом Владимиром Путиным.

«Встревожен, конечно, потому что это напрямую затрагивает мою безопасность, — сказал 11 декабря Сокуров «Фонтанке». — Но поскольку я не первый и не последний, кому поступают угрозы из этой части страны, я должен относиться к этому как к неизбежности. Видимо, это издержки того, что в стране вообще создан СПЧ и само устройство его вызывает крайнее раздражение и негодование».

Накануне Рамзан Кадыров назвал выступление режиссера Александра Сокурова на встрече Владимира Путина с членами СПЧ «нарушением прав человека» и отработкой «американской идеи развала России». «На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера», — добавил он. Впрочем, еще до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сокурову не грозит преследование после высказываний об устройстве России.

9 декабря во время встречи с Советом по развитию гражданского общества и правам человека у Владимира Путина возник спор с членом СПЧ Александром Сокуровым. Режиссер обратил внимание на межнациональные конфликты, территориальные претензии, а также предложил «отпустить» тех, кто не хочет находиться в составе России. Подробнее — здесь.

Полностью интервью Александра Сокурова после беседы с президентом — читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

кdивое_зеdкало
…что за мещанский лепет? Только-только аудитория воспряла, увидев в Вас сверхнового Илью Муромца или, на худой конец, обновлённого Алёшу Поповича! Аль не хотите, под старость лет, стать героем-мучеником, сложившим свою буйну голову за Россию-Матушку?!
***_555
Торкнуло путиноидов.
VKuser12174408
Сокуров сказал ПРАВДУ. И продажная гниль за это облаивает его во всех средствах массовой информации. Деньги - пахнут, гнилые ребятки! Еще как пахнут. Рано или поздно Вы это почувствуете на себе - и от самых близких людей
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