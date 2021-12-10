Петербургский регоператор не будет сносить конкурс на проектирование мусорных заводов. Но поправит

Как сообщили в предприятии «Фонтанке» 10 декабря, НЭО обсудило вопрос с комитетом по обращению с отходами Ленинградской области. Стороны пришли к заключению, что объявление конкурса соответствует закону, но необходимо внесение ряда изменений и уточнений в документацию и техническое задание.
Один из пунктов — изменения в календарный график. «Фонтанка» писала, что, судя по документам, все инженерные и экологические изыскания нужно было провести до января 2022 года. В новой версии, как показывает сайт госзакупок, времени до апреля. Изменяется и план-график мероприятий по проведению общественных слушаний.
В проект договора внесли новые основания, которые могут позволить заказчику в одностороннем порядке отказаться от него целиком или в части работ: теперь в него входит отсутствие исходно-разрешительной документации или утвержденной территориальной схемы по обращению с отходами. Кроме того, подробнее прописана технология переработки и параметры компоста, альтернативного RDF-топлива и неперерабатываемых хвостов.
«"АО "Невский экологический оператор", учитывая, что объявление конкурса вызвало значительный общественный резонанс и закономерную обеспокоенность жителей Петербурга и Ленинградской области, также планирует до начала активной фазы проектных работ обеспечить более подробное информирование населения о характере намечаемой деятельности, применяемых технологиях и альтернативных сценариях организации переработки, которые рассматривались в процессе принятия решения», – говорится в сообщении. – Компания считает необходимым еще раз подчеркнуть, что запуск конкурсной процедуры, срок проведения которой составляет не менее 30 дней, не равнозначен началу проектно-изыскательских работ. Каждый этап может быть начат только при условии соблюдения всех предусмотренных законом требований, которых компания намерена неукоснительно придерживаться».
Напомним, НЭО объявил конкурс на проектирование пяти мусороперерабатывающих комплексов, два из которых — в черте Петербурга и три — в Ленобласти. Вскоре правительство Ленинградской области предложило предприятию отменить его, так как два из областных участков были предоставлены оператору только для рассмотрения возможности проектирования, третий не предоставлялся вовсе. Кроме того, чиновники начали готовить обращение в антимонопольную службу.
Напомним, на строительство заводов отводится несколько лет, а регоператор начнет работать с 1 января. До появления предприятий отходы из Петербурга будут вывозиться на действующие полигоны. О том, как организована работа НЭО, читайте на «Фонтанке».