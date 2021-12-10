Петербургский регоператор не будет сносить конкурс на проектирование мусорных заводов. Но поправит

Как сообщили в предприятии «Фонтанке» 10 декабря, НЭО обсудило вопрос с комитетом по обращению с отходами Ленинградской области. Стороны пришли к заключению, что объявление конкурса соответствует закону, но необходимо внесение ряда изменений и уточнений в документацию и техническое задание.

Один из пунктов — изменения в календарный график. «Фонтанка» писала, что, судя по документам, все инженерные и экологические изыскания нужно было провести до января 2022 года. В новой версии, как показывает сайт госзакупок, времени до апреля. Изменяется и план-график мероприятий по проведению общественных слушаний.



В проект договора внесли новые основания, которые могут позволить заказчику в одностороннем порядке отказаться от него целиком или в части работ: теперь в него входит отсутствие исходно-разрешительной документации или утвержденной территориальной схемы по обращению с отходами. Кроме того, подробнее прописана технология переработки и параметры компоста, альтернативного RDF-топлива и неперерабатываемых хвостов.

«"АО "Невский экологический оператор", учитывая, что объявление конкурса вызвало значительный общественный резонанс и закономерную обеспокоенность жителей Петербурга и Ленинградской области, также планирует до начала активной фазы проектных работ обеспечить более подробное информирование населения о характере намечаемой деятельности, применяемых технологиях и альтернативных сценариях организации переработки, которые рассматривались в процессе принятия решения», – говорится в сообщении. – Компания считает необходимым еще раз подчеркнуть, что запуск конкурсной процедуры, срок проведения которой составляет не менее 30 дней, не равнозначен началу проектно-изыскательских работ. Каждый этап может быть начат только при условии соблюдения всех предусмотренных законом требований, которых компания намерена неукоснительно придерживаться».

