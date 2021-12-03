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Ленобласть предложила петербургскому регоператору отменить конкурс на проектирование мусороперерабатывающих заводов

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами заявил, что у Невского экологического оператора не было права объявлять конкурс на проектно-изыскательские работы по пяти мусороперерабатывающим заводам. Два из них должны разместиться в Петербурге.

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По данным 47news, соответствующее письмо пришло в НЭО 3 декабря. «Предлагаем Вам в добровольном порядке отменить проведение конкурса № 32110892480, — говорится в нем. — В случае несогласия комитет оставляет за собой право обратиться в надзорные органы с целью пресечения возможной противоправной деятельности». Причина — два из областных участков были предоставлены оператору только для рассмотрения возможности проектирования, третий не предоставлялся вовсе.

«Мы внимательно изучим аргументы коллег и проведем дополнительные консультации», — заявила изданию гендиректор НЭО Екатерина Горшкова.

Напомним, конкурс был объявлен накануне. Помимо областных заводов, в списке два в черте города — на Волхонке и в Левашово.

Подробнее о коллизии читайте в материале 47news.

Напомним, пять комплексов переработки отходов — это основа производственной программы Невского экологического оператора, описанной в соответствующей дорожной карте. На их строительство отводится три года, до тех пор региональный оператор, который должен заработать с 1 января 2022 года, будет возить мусор из контейнеров на существующие полигоны.

«Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ, в начале сентября она стала тем самым региональным оператором, который в большинстве других субъектов заработал с 2019-го, а в городах федерального значения взял паузу до 2022-го. За 131 млрд рублей компания должна в течение 10 лет брать на себя полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами города, от транспортировки и сортировки до утилизации и переработки. Для этого предполагается строительство мусороперерабатывающих комплексов. Подробнее о планах компании читайте в интервью ее гендиректора Екатерины Горшковой «Фонтанке».

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Комментарии (1)

AndrewBarsik
Руководя Петроэлектросбытом, Горшкова просто забыла о том, что существуют Законы и правила, которые надо соблюдать. Конечно она удивилась, когда ей впервые об этом напомнили.
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