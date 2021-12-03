Ленобласть предложила петербургскому регоператору отменить конкурс на проектирование мусороперерабатывающих заводов

По данным 47news, соответствующее письмо пришло в НЭО 3 декабря. «Предлагаем Вам в добровольном порядке отменить проведение конкурса № 32110892480, — говорится в нем. — В случае несогласия комитет оставляет за собой право обратиться в надзорные органы с целью пресечения возможной противоправной деятельности». Причина — два из областных участков были предоставлены оператору только для рассмотрения возможности проектирования, третий не предоставлялся вовсе.
«Мы внимательно изучим аргументы коллег и проведем дополнительные консультации», — заявила изданию гендиректор НЭО Екатерина Горшкова.
Напомним, конкурс был объявлен накануне. Помимо областных заводов, в списке два в черте города — на Волхонке и в Левашово.
Подробнее о коллизии читайте в материале 47news.