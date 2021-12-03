Ленобласть предложила петербургскому регоператору отменить конкурс на проектирование мусороперерабатывающих заводов

Напомним, пять комплексов переработки отходов — это основа производственной программы Невского экологического оператора, описанной в соответствующей дорожной карте. На их строительство отводится три года, до тех пор региональный оператор, который должен заработать с 1 января 2022 года, будет возить мусор из контейнеров на существующие полигоны.



«Невский экологический оператор» — компания, учрежденная Петербургом, Ленобластью, ИнтерРАО и ВТБ, в начале сентября она стала тем самым региональным оператором, который в большинстве других субъектов заработал с 2019-го, а в городах федерального значения взял паузу до 2022-го. За 131 млрд рублей компания должна в течение 10 лет брать на себя полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами города, от транспортировки и сортировки до утилизации и переработки. Для этого предполагается строительство мусороперерабатывающих комплексов. Подробнее о планах компании читайте в интервью ее гендиректора Екатерины Горшковой «Фонтанке».