В Петербурге появятся скверы Ягужинского, Эйлера и Вишневый сад

Сквер на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц получит название в честь сподвижника Петра I, генерал-прокурора Павла Ягужинского, а зеленому пространству на 10-й линии Васильевского острова между домами 31–33 и 37 — дадут имя в честь математика Леонарда Эйлера. Об этом со ссылкой на решение топонимической комиссии Петербурга сообщает 9 декабря комитет по культуре.



Сквер Эйлера будет назван так, потому что математик, академик Петербургской академии наук, в свое время жил в доме 1 по 10-й линии Васильевского острова. По соседству находится здание, в котором располагался матмех СПбГУ до переезда в Петергоф.

