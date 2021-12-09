В Петербурге появятся скверы Ягужинского, Эйлера и Вишневый сад

Сквер на пересечении Тверской и Кавалергардской улиц получит название в честь сподвижника Петра I, генерал-прокурора Павла Ягужинского, а зеленому пространству на 10-й линии Васильевского острова между домами 31–33 и 37 — дадут имя в честь математика Леонарда Эйлера. Об этом со ссылкой на решение топонимической комиссии Петербурга сообщает 9 декабря комитет по культуре.
Сквер Эйлера будет назван так, потому что математик, академик Петербургской академии наук, в свое время жил в доме 1 по 10-й линии Васильевского острова. По соседству находится здание, в котором располагался матмех СПбГУ до переезда в Петергоф.
Зеленое пространство западнее дома 20 по Костромскому проспекту получит название «Вишневый сад». Недавно петербуржцы высадили там вишни и яблони и предложили дать такое имя.
Кроме того, сквер южнее дома 30 по Ивановской улице (Невский район) получит название в честь народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, которого любой знает по роли Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром». На этой улице актер жил с родителями, еще будучи студентом Технологического института.
Также на карте Петербурга снова появится бульвар Стеклянного городка — это старинное название местной слободы стеклянного завода.